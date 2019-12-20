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宋楚瑜：照顧基層 不會對嘉義市建設小氣

最新更新：2019/12/20 18:46
親民黨總統候選人宋楚瑜（右2）20日在嘉義市廟宇參拜後受訪表示，親民黨在嘉義市雖然沒有提名立委參選人，但只要理念相同都支持，就是內心要有嘉義鄉親，不分黨派。中央社記者黃國芳攝　108年12月20日
親民黨總統候選人宋楚瑜（右2）20日在嘉義市廟宇參拜後受訪表示，親民黨在嘉義市雖然沒有提名立委參選人，但只要理念相同都支持，就是內心要有嘉義鄉親，不分黨派。中央社記者黃國芳攝　108年12月20日

（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）親民黨總統候選人宋楚瑜今天在嘉義市參拜廟宇時表示，如果當選只做一任，沒連任包袱，就能盡力維繫兩岸和平，照顧好基層，不會像執政的民主進步黨對嘉義市建設那麼小氣。

宋楚瑜下午在前嘉義縣議員簡泰河等陪同下，陸續參拜嘉邑龍山大廈宮、盛興宮等，現場聚集支持者大喊「總統好」。

宋楚瑜表示，只當一任不是身體不好，未來4年沒連任包袱，只要認真好好做事，盡力維繫兩岸和平，照顧好基層，特別是在媽祖婆面前不能亂講話，他一定說到做到，也特別在神明面前發誓，當選後一定學城隍爺、菩薩精神有求必應，協助大家解決問題。

他說，台灣不要再持續藍綠對決，如果內部一直分裂，對台灣未來一點幫助都沒有，也不要再撕裂台灣，應把人民擺中間，政黨放兩邊，好好服務鄉親。

宋楚瑜表示，他當總統一定可打開兩岸癥結，兩岸要和平、不要打仗，也會極力守護台灣自由民主制度。

媒體提問，親民黨在嘉義市沒提名立法委員參選人，是否有特定支持人選；宋楚瑜表示，只要理念相同都支持，就是內心要有嘉義鄉親，不分黨派。嘉義市地方小，資源不夠，當選後一定全力協助，會像以前任台灣省長一樣，分享所有資源，不分黨派、族群照顧嘉義。（編輯：李明宗）1081220

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