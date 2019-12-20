余湘批綠改革都在整肅 在野黨就更不用提

第15任總統副總統選舉的副總統候選人電視政見發表會20日晚間7時在公視舉行，親民黨候選人余湘（中）出席發表政見。中央社記者裴禛攝 108年12月20日

（中央社記者游凱翔台北20日電）2020大選副總統電視政見會今天登場，親民黨副總統參選人余湘表示，民進黨、國民黨一定會想辦法忽略親民黨，尤其民進黨，所謂改革都在整肅敵對政黨，「至於在野黨，就更不用提了。」

第15任總統、副總統選舉的副總統候選人電視政見發表會晚間在公視登場，由民進黨副總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人張善政、親民黨副總統候選人余湘等3人同台發表政見。經抽籤發言順序為張善政、賴清德、余湘，每人分3輪發表政見，每輪10分鐘，共發表30分鐘。

余湘表示，賴清德跟張善政是她敬重的人，在這兩人面前，她就像學生一樣站在老師面前，既興奮又惶恐，而她今天站在這裡是個偶然、生命中的意外，也謝謝親民黨總統候選人宋楚瑜給她這個機會，因為她原本是要去勸退宋楚瑜，但聽見宋楚瑜勾勒台灣未來的藍圖時，她竟然答應成為宋楚瑜的副手，因此若人民願敞開心胸聆聽宋的理念，相信會做出跟她一樣的選擇。

余湘批評，12月18日首場總統政見發表會上，民進黨、國民黨再度完美演出沒有政見的政見發表會，只有弔詭的統計數字、抹紅與抹黑，而且只有兩種聲音，就是「親民黨的聲音、不是親民黨的聲音」。

余湘指出，兩大政黨一定會想辦法忽略親民黨的存在，因為親民黨能精準反映人民的聲音，尤其是民進黨，這四年來對民間疾苦不聞不問，所謂的改革都在整肅敵對政黨及反對的人民，「至於在野黨，就更不用提了。」

余湘表示，選舉讓政府每天應運作的機制消失了，政府對人民的關懷也消失了，兩大政黨助長選戰大帝國，濫用行政資源，空軍、陸軍甚至網軍毫無節制、鋪天蓋地的打擊對手，為贏得勝選不擇手段，這樣會讓人民害怕，將好不容易建立的美好普世價值通通摧毀。

余湘說，反滲透法是爭議大、未準備周全、撕裂及讓人民對立的法案，因此親民黨堅定的要求在大選前暫時擱置反滲透法。余湘說，「這不是請求，而是人民的要求」。（編輯：蘇龍麒）1081220