千萬網紅盛讚亞洲神祕國家：來趟台灣絕對值得[影]

國際千萬網紅雅新與美籍女友塔米爾日前訪台。21日在他的Nas Daily臉書頁面貼出實地介紹台灣的影片，推出1小時就有超過20萬人次瀏覽。（圖取自facebook.com/nasdaily）

（中央社台北21日電）國際千萬網紅雅新（Nuseir Yassin）日前訪台。他今天在他的Nas Daily臉書頁面貼出一段約3分鐘實地介紹台灣的影片，大讚台灣社會的便利與親切，推出1小時就有超過20萬人次瀏覽。

雅新是美國哈佛大學畢業，阿拉伯裔以色列籍的雅新自2016年創設Nas Daily，以連續1000天每天上傳1分鐘短片造成轟動，擅長深入世界各地城市，探索在地文化與連結社群。日前他與美籍女友塔米爾（Alyne Tamir）成為第8組入住總統府的外賓。

在短片一開始，雅新站在中正紀念堂前，表示他目前所在的國家，字面上並不存在，聯合國裡也沒有她的席位，甚至在某些iPhone的表情符號裡，也沒有她的國旗。

不過雅新說，在台灣，公園有Wi-fi、夜市有美食，連垃圾車收垃圾時播放的都是名曲，台灣是個好客的社會，儘管國際壓力讓台灣難以出頭，但台灣還是很成功，包括世界最棒之一的健保系統，「看個病只需花約5美元！」

雅新還邀總統蔡英文與他同框，讓蔡總統與他一同向全球網友介紹台灣。蔡總統向全球網友自我介紹，除強調自己是首位女性台灣總統，也說台灣是個自由、民主、開放與令人讚嘆的地方。

總統蔡英文（中）5日接見「來去總統府住一晚」第8組賓客，以色列籍雅新（Nuseir Yassin）（右）與美國籍女友塔米爾（Alyne Tamir）（左）表示，很榮幸見到蔡總統，感受到個人魅力遠大於官方身分，自然、真實且不失總統高度格局。（文總提供）中央社記者鄭景雯傳真 108年12月5日

雅新說，各國民眾所用的iPhone、筆電與許多電子元件都是台灣企業生產，此外台灣也極為便利，每個角落都有便利商店，便利店普及率名列世界前茅。

他在影片結尾號召各國網友，雖然政治因素使得一些地圖與搜尋引擎上找不到台灣，很多國家也沒給予外交承認，「但請相信我，來趟台灣吧，絕對值得」。

雅新這則名為「亞洲的神祕國家」的短片，在Nas Daily一貼出後，不到10分鐘便有2.2萬人次觀看，1小時已累積20多萬觀看人次。

影片吸引許多網友留言按讚。有網友提醒雅新，台灣還給予許多第三世界國家金援，是非常難能可貴的舉措；還有來自香港的網友留言，感謝雅新以如此美好的方式呈現台灣，也很高興他沒說台灣是中國的一部分。（編輯：陳亦偉）1081221