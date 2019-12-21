分享罷韓遊行照 陳菊：公民運動展現民主素養

（中央社台北21日電）高雄罷韓挺韓兩場遊行今天和平落幕，總統府秘書長陳菊在臉書肯定由公民團體「Wecare高雄」發起的遊行，展現高度民主素養，更讓全台灣知道高雄人從未忘記曾經一起創造的光榮驕傲，不會因為一時的挫折，放棄心目中美好的城市願景。

由公民團體「Wecare高雄」、公民割草等共同發起罷韓「1221WeCare台灣大遊行」下午自文化中心集結出發，同時間還有國民黨總統候選人韓國瑜陣營發起的「南方崛起高雄光榮大遊行」，原本外界擔心雙方支持者恐擦槍走火，所幸最後和平落幕。

前高雄市長陳菊在臉書分享罷韓遊行照片，並透過貼文發表感想。她說，40年前高雄一場和平理性追求人權的遊行，因威權政府計劃性地先鎮後暴，演變成激烈的警民衝突，人民爭取應有的權利，卻付出慘痛的代價。40年後，每個人擁有集會遊行的自由，警察也不再是獨裁者的工具，而是依法執勤、維護秩序、保護人民的公僕。

她說，看到高雄有這麼多人走出來，既和平理性，也積極正向地表達自己對高雄這座城市的熱愛、對台灣這個國家的關懷，她非常感動。

「挺高雄，顧台灣，我們比誰都在乎！」陳菊說，她感謝所有走出來挺高雄的市民朋友，這場民間團體發起的公民運動，不但展現高度民主素養，更讓全台灣知道高雄人從未忘記曾經一起創造的光榮驕傲，更不會因為一時的挫折，放棄心目中美好的城市願景。（編輯：楊玫寧）1081221