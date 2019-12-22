中角灣衝浪基地啟用 蘇貞昌：選舉正能量範例

中角灣國際衝浪基地22日由行政院長蘇貞昌（右）與新北市長侯友宜（左）共同啟用，蘇貞昌讚侯友宜專心市政才可為地方爭取建設，這是中央與地方合作典範。中央社記者黃旭昇新北攝 108年12月22日

（中央社記者黃旭昇新北22日電）中角灣國際衝浪基地今天由行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜啟用，蘇貞昌表示，這是市長專心市政才可爭取建設，且是中央與地方合作典範，展現選舉正能量可達成共同目標的範例。

響應衝浪列入2020年東京奧運比賽項目，蘇貞昌今年1月18日與侯友宜一起視察金山中角灣，承諾中央與地方攜手打造衝浪聖地與衝浪運動培育基地，提供愛好者及遊客舒適完善的衝浪及休憩空間。

這項承諾今天實現並由蘇揆與侯友宜共同啟用，揭幕活動邀在地中角國小太鼓隊及大鵬國小舞獅擔任開場表演，舞蹈融入衝浪特色，活潑可愛。蘇貞昌並邀侯友宜一起致贈紅包給舞獅團隊，還同時上台合影。

侯友宜致詞時表示，新北擁有豐沛的海岸觀光資源，從淡水、三芝、石門一直到瑞芳、貢寮145公里海岸可打造「青春山海線」的低碳旅遊，感謝蘇貞昌採納他參加第一次行政院院會時所提建議，東北角十三層遺址也因光雕打造如龐貝古城之美。

侯友宜除感謝中央支持，並強調未來還要繼續推動電動公車、電動機車的租用站，以及UBike、14個電池交換站等電動車低碳旅遊，他永遠都是「苛責自己、感恩別人」，盼望與中央攜手合作前進。

蘇貞昌致詞時回應，中角灣國際衝浪基地完工，象徵三點意義。第一，特別肯定侯友宜所強調的「市政優先、專心市政」，證明侯友宜的理念與作為替新北市賺到一個衝浪基地。

第二，此為中央與地方合作成功的案例，今年1月17日擔任院長主持第1次行政院會時，侯友宜在會中提出中角灣衝浪基地的構想，兩人第2天現場會勘，當地髒亂與簡陋，彼此達成共識合作。中央固然全額負擔經費，但許多行政程序仍要地方幫忙。

蘇貞昌說，第三是選舉正能量成功的範例，中角灣衝浪基地是他競選新北市長時所提出政見，但市長當選人侯友宜卻採納競選對手政見，基於地方需要，兩個人放寬心胸合作目標一致，才能完成共同的目標。

蘇貞昌呼籲，台灣選舉不能變成仇人，彼此留下餘地日後好在一起，從這案例顯示，選舉是民主必要過程，但人可競爭也可合作，透過不同角度達到共同目標。台灣選民應思考如何讓選舉正能量，候選人應思考如何讓台灣不斷向前進。

蘇貞昌說，感恩基層人員的辛勞，感謝台北市議員王閩生、新北市議員張錦豪的建議催生基地，也致贈衝浪板給王、張，以及愛好衝浪運動的新北市議員鄭宇恩，盼望日後透過中角國小、金山高中培育衝浪選手，讓好人才在好舞台展現才華。（編輯：張銘坤）1081222

響應衝浪列入2020年東京奧運比賽項目，行政院長蘇貞昌（前中）22日與新北市長侯友宜（前右）一起視察落成啟用的金山中角灣國際衝浪基地，也盼望培育衝浪選手。中央社記者黃旭昇新北攝 108年12月22日

中角灣國際衝浪基地22日由行政院長蘇貞昌（後左3）與新北市長侯友宜（後右2）共同啟用，揭幕活動邀在地中角國小太鼓隊及大鵬國小舞獅擔任開場表演，舞蹈融入衝浪特色，活潑可愛。中央社記者黃旭昇新北攝 108年12月22日