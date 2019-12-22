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執政黨推反滲透法 宋楚瑜籲不要爆衝

最新更新：2019/12/22 14:41

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣22日電）民進黨推動反滲透法，立院黨團力拚31日完成三讀。親民黨總統候選人宋楚瑜今天表示，倉促上路將影響政府威信，呼籲蔡總統和民進黨要知所節制，若在選前單獨暴衝，後果令人憂慮。

宋楚瑜今天前往苗栗縣通霄鎮玉清聖殿，參加中華道教聯合總會祝嘏大典擔任總主祭官，向神明焚香祈福，儀式完成後，揮毫寫下「天道酬勤 福佑萬民」及「上善若水 兩岸和平」2幅書法贈予玉清聖殿。

宋楚瑜指出，兩岸和平是全世界及台灣所關注的事情，香港的情況讓大家憂心，昨天「老天保佑」，高雄市挺韓、罷韓遊行平安落幕，沒有這樣的暴力、對撞，顯示台灣鄉親充分了解民主真諦，就是相互尊重、包容，有不同意見用和平的方法來表達，希望不僅兩岸要和平，台灣更要和諧。

對於媒體問到民進黨推動反滲透法，宋楚瑜表示，目前對岸有超過200萬的台商，為台灣經濟和家人在打拚，他們不是敵人，是我們的同胞，立法院倉促通過這樣的法案，事先也沒有經過跨部會的協調了解，這樣倉促上路，將來會影響政府威信，也恐把無罪的鄉親隨便戴紅帽子。

宋楚瑜說，只剩不到1個月就要選舉產生「新民意」，全世界的民主政治，在新民意即將出來之前，「不要單獨暴衝，暴衝的結果，後果非常令人憂慮」，他呼籲蔡英文總統和民進黨要知所節制，若為選舉逞一時之快，是很危險的動作，希望珍惜台灣得來不易的民主自由。（編輯：張銘坤）1081222

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