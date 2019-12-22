蔡總統狂掃台中雲林 韓國瑜雙北連趕鐵人行程

（中央社記者葉素萍、王承中台北22日電）大選將屆，蔡英文總統今天力守中台灣，國民黨總統候選人韓國瑜在雙北連趕10個行程；晚間兩人都到新北市出席雲林同鄉會活動，搶雲林北漂族選票，較勁意味相當濃厚。

蔡總統晚間7時抵達雲林同鄉會會場，致詞時拜託鄉親讓她順利連任，也為民進黨新北市立委參選人余天、雲林立委參選人蘇治芬拉票；約20分鐘後離場。韓國瑜則於晚間8時20分抵達，在雲林縣長張麗善陪同下，與民眾握手、拍照。

大選倒數20天，藍綠兩陣營的總統候選人都行程滿檔。蔡總統上午先赴台中市為立委參選人蔡其昌、莊競程等人站台，她說，每次選舉都是「決戰中台灣」，台中非常重要，這次要從清水沿著整個海線贏起來。

蔡總統下午趕到雲林，一連參拜新興宮、蕭安宮、慈龍宮、持法媽祖宮、福德宮、順天宮等6個廟宇，拉抬立委劉建國、蘇治芬；她也提到，蘇治芬這一席這次是苦戰，最後20天一定要「拚過」。

除了蔡總統，副總統陳建仁與民進黨副總統候選人賴清德也分頭在台北、新北車隊掃街，強攻雙北。

韓國瑜今天行程從一早參拜台北市霞海城隍廟開始，足跡遍佈台北市大同、士林、北投、萬華區，以及新北市泰山、蘆洲、三重、汐止、樹林及五股，連趕10個競選行程，堪稱鐵人行程。

許多支持者扶老攜幼為韓國瑜加油打氣，韓國瑜受到群眾熱烈歡迎，造勢現場國旗飛揚，「韓國瑜凍蒜、國民黨勝利」加油聲不絕於耳。

韓國瑜今天多次重提要恢復特偵組，他指出，人民才是政黨、台灣及中華民國的主人，政黨、政治人物須為人民服務，不能執政貪污腐敗、派系分贓。

在新北市約有70萬人的雲林同鄉會今天在新北市五股展覽館舉辦會員代表大會，蔡英文總統晚間約7時到達會場，不少民眾起立鼓掌表達支持，蔡總統拜託雲林鄉親讓她順利連任、民進黨國會過半。

蔡總統離開後，韓國瑜約在晚間8時20分，在雲林縣長張麗善，以及國民黨立委參選人黃桂蘭等人的陪同下進入會場，許多支持者爭相要求握手與拍照，並高喊「韓國瑜凍蒜」，韓國瑜要求雲林鄉親給他機會，他一定會翻轉台灣。（編輯：林孟汝）1081222