柯文哲：蔡總統會連任 贏多少不確定

（中央社記者梁珮綺台北23日電）日本前駐台代表沼田幹夫估明年總統選情時認為，民進黨與國民黨候選人票數可能是5個百分點或以內，台北市長柯文哲今天說，總統蔡英文應會連任，但贏多少就不敢確定。

柯文哲上午出席台北市推動高職照顧服務科連結照服機構產學合作簽約儀式，接受媒體聯訪時，做上述表示。

沼田幹夫估選情時指出，民進黨在立法院目前擁有60多席，明年選後可能不過半，國民黨可能成為國會最大黨。

對此，柯文哲認為，蔡總統應會連任，「贏多少，也許沒有想像那麼多，到底多少，就不敢確定」；他也表示，民進黨在國會席次，明年選後有可能不過半。

至於前立法院長王金平「幫忙拉抬立委等於幫忙韓國瑜」一席話，柯文哲認為，王金平與多名國民黨區域立委都是朋友，基於私人情誼一定會幫忙，相當正常。

另外，鴻海創辦人郭台銘各有子弟兵列親民黨與民眾黨不分區立委，被問及郭台銘立場似較接近親民黨時，柯文哲說，「也有可能」，不過，他也表示，部分民眾黨行程會邀請郭台銘站台。

柯文哲說，自己與郭台銘講話過程相當平順，沒有什麼問題。（編輯：張銘坤）1081223