綠營拚反滲透法三讀 宋楚瑜：讓新民意決定

（中央社記者王揚宇台北23日電）民進黨推動反滲透法，立院黨團力拚31日完成三讀。親民黨總統候選人宋楚瑜今天受訪表示，呼籲總統蔡英文和民進黨政府要知所節制、不要暴衝，要聽從新的民意來做決定，也不要給200萬台商戴紅帽子。

宋楚瑜今天在競選總部與「中華民國專科教育聯盟」代表進行座談，會前他接受媒體聯訪做出上述表示。

談到21日在高雄市進行的罷韓、挺韓大遊行和平落幕，宋楚瑜表示欣慰，指這說明了台灣的民主政治，人民確實了解的到一個平靜、和平、理性的選舉，是大家追求的目標。

記者問到，國民黨總統候選人韓國瑜在日前電視政見發表會表示，若他當選一定成立特偵組；宋楚瑜指出，司法的公正性才是大家應該好好關心的事情，現在有6成、7成民眾不相信司法，這是重要的警訊，如果他當選，會好好處理這些問題，包括司法機構的淘汰與退場機制等，而且政治力也不可以介入任何司法調查，顯然藍綠2黨執政後，都沒有做到讓人民滿意。

宋楚瑜也提到，21日的遊行活動和平落幕，讓他們把心中的石頭放下，但還是有另外一個暴衝的狀況，就是反滲透法草案欲在31日力拚三讀，宋楚瑜舉香港與印度政府暴衝、沒有經過協調，讓人民走上街頭爆發流血運動的案例，希望這樣的教訓，能給台灣政府一點啟發。

宋楚瑜說，反滲透法草案不是政府的版本，也沒有經過跨部會的了解，這個不可行而且做不到，因此他反覆說，這會傷到政府的威信；此外，反滲透法涉及200萬台商及其家屬，難道一定要在街頭處理這些事嗎。

宋楚瑜希望，蔡政府要自我警惕、懸崖勒馬，不要給200萬台商戴紅帽子，「他們是我們的同胞，不是我們的敵人」，尤其是剩不到1個月時間就有新的民意產生，這麼重大的法案，要聽從新的民意來做決定，不要暴衝、知所節制。

宋楚瑜也說，若反滲透法草案強行表決通過，他們要對中華民國未來民主發展和社會安定，負起歷史上的責任。（編輯：張均懋）1081223