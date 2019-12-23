韓國瑜抱女嬰惹議 韓陣營：內部會再檢討

（中央社記者王承中、劉冠廷台北23日電）國民黨總統候選人韓國瑜抱女嬰拍照惹議，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋今天表示，候選人在台上，一定是有人將女嬰遞給候選人，韓國瑜非惡意主動，內部會再檢討，務必謹慎小心，但也呼籲各界不要惡意操作。

媒體報導，有網友指韓國瑜未經家長許可抱小孩，韓國瑜競選辦公室發布聲明指出，經過追查證實，該名嬰兒是媽媽親自抱給韓國瑜合照，孩子的父母不認識這名網友，網友臉書留言完全是憑空虛構的汙衊、詆毀。

聲明稿指出，經與孩子的父親確認，針對醫師姜冠宇未經孩子父母同意，將孩子的照片未經處理，與其他患病孩童照片PO上臉書，公開傳播的行為，對此，孩子的父親將提告。韓辦同時保留法律追訴權，評估提告。

韓國瑜昨天在雙北連趕10個行程，在出席一場活動時，抱起一名女嬰拍照、親吻女嬰頭部互動，但女嬰卻嚎啕大哭而引發爭議。媒體報導，有醫師表示，恐引發女嬰感染，也有網友表示，該名女嬰的母親事先完全不知情，也非常生氣。

王淺秋上午舉行記者會，接受媒體提問表示，基本上小朋友要被抱走，應都要經過父母同意，若未經父母同意，就不應該把小孩抱走，但候選人在台上，一定是有人將女嬰遞給候選人，可能是工作人員事前跟父母的溝通不順暢，這件事情內部會再檢討。

王淺秋指出，韓國瑜非常喜歡跟小朋友親近，但以後若還有這樣的互動，會提醒工作人員務必謹慎小心，小朋友的健康及安全狀況都需要非常注意，也會注意小朋友是否喜歡跟陌生人接觸。韓國瑜當時是被動接受，並不是惡意主動，呼籲各界不要惡意的刻意炒作。

此外，前立法院長王金平昨天邀請國民黨主席吳敦義等藍營黨政人士餐敘，據轉述，王金平在會中表示：「幫忙拉抬立委等於幫忙國民黨」。

出席記者會的韓國瑜競辦發言人鄭照新表示，韓國瑜曾說，立法院跟立委就是執政的兩個翅膀之一，未來可輔佐韓國瑜把事情做好。王金平輔選立委當然就是幫韓國瑜如虎添翼，大家作為一個團隊，幫助台灣翻轉，這都是好事，非常感謝王金平。

王淺秋上午接受廣播訪問時也說，王金平是一個大是大非的人，接下來會敦請王金平，看是否能有同台的機會；相信以王金平的格局與智慧，一定會在最後給大家更多更好的協助。（編輯：謝佳珍）1081223