總統：和對手最大距離是做事能力 再4年會做更多

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文今天透過臉書指出，「有人擔心，在最後關頭我和對手的距離可能會很近」，但「我和對手最大的距離，就是我堅守崗位，為台灣做事的意志和能力」；請再給她4年，她會為台灣做更多。

日本前駐台代表沼田幹夫昨天應日本李登輝之友會邀請在東京演講時談到台灣明年1月總統大選選情時認為，民進黨與國民黨候選人票數差距可能是5個百分點或以內。

選舉倒數19天，蔡總統今天透過臉書，向大家說她的心裡話。

她說，選戰越激情，更希望大家更靜下心來思考這3年多來的改變。3年多前，她接手政府時，台灣經濟低迷，只有逆風，沒有高飛。因此，「我們比誰都努力」，希望能把台灣帶向一個正確的道路上。過去政府做不到、不敢做、不願意做的事情，「我都努力做了」。

蔡總統提到，過去3年多，台灣的股市上萬點、台商回流、外資看好台灣，投資大爆發，台灣產業逐漸轉型，相較於過去，經濟已經有起色。政府也做了很多社會福利，來照顧人民，加薪減稅托育長照，都是政府所做。

「這些都證明我是一個擁有堅定的意志、能把握機會、有治國能力、具備抗壓性的國家領導人。」蔡總統強調，更重要的是，「我不會信口開河，我說到做到。」

雖然沒有正面回應沼田幹夫對選情評估，但蔡總統提到，「有人擔心，在最後關頭我和對手的距離可能會很近」；她並說，「我和對手最大的距離，就是我堅守崗位，為台灣做事的意志和能力。請再給我4年，我會為台灣做更多，我會確保台灣在正確的道路方向上。」

她說，不管人家如何評論遊行人數，不管外界評論民調差距多少，最重要的是有沒有出門投票，手中的那一票，就是告訴全世界，台灣人民的決心與聲音。「拜託大家，明年1月11日，請一定要回家投票。」（編輯：蘇志宗）1081223