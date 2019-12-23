張善政：現在決定統獨不是時候 先把經濟搞好

（中央社記者王承中台北23日電）國民黨副總統候選人張善政今天表示，希望將來的政府可以面對統獨是假議題，現在決定統獨不是時候，而是要先把台灣經濟搞好，但在與對岸打交道時，必須以台灣為優先，且不要有先入為主的意識形態。

張善政今天晚間接受台大EMBA時事論壇邀請，針對新書「做事的人-張善政的斜槓探索人生」進行專題演講，暢談個人從政參選的心路歷程。前台大校長李嗣涔、前台大EMBA執行長黃崇興、謝明慧等人也到場參與。

他表示，政治人物都要知道「人在做，天在看」，自己能力好不好是一回事，但是不能做壞事，可是他很遺憾看到蔡政府都在做壞事，這也是他選擇出來要把蔡政府換掉的原因。

張善政指出，他去年底在九合一選舉中幫很多人助選，很多支持者都叫他出來參選，他年初會決定參選總統，也是因為對蔡政府期待落空，但後來兩岸關係變糟，讓他覺得以無黨籍身分參選沒有空間，在換更好政府的最高目標下，他接受韓國瑜的邀請，幫忙韓國瑜。

他表示，希望將來的政府可以面對統獨是假議題，就是現在決定統獨不是時候，而是要先把台灣經濟搞好，決定統獨是若干年後，或是下一代的事情，但在與對岸打交道時，必須以台灣為優先，且不要有先入為主的意識形態。

張善政指出，這段時間他參與各行各業的座談，聆聽各界心聲，發現這些年來台灣經濟情況每況愈下，而政府官員卻完全不知民間疾苦，未來他將致力推動庶民經濟希望工程，強化南北均衡，縮短貧富差距，讓台灣再創經濟奇蹟，希望透過總統大選能為台灣創造新局。（編輯：郭萍英）1081223