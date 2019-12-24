蔡總統：守護中華民國不靠妥協 靠堅實國防

（中央社記者游凱翔台北24日電）中華民國109年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮今天舉行，總統蔡英文表示，中國持續透過外交脅迫、軍事威脅、政治滲透等方式打壓台灣，企圖分化國人、打擊士氣及弱化台灣民主，而守護中華民國從來不是靠妥協，而是靠堅實國防。

國軍109年1月1日將級人員定期晉任將有20人晉升中少將，上午在三軍軍官俱樂部舉行「陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，蔡總統出席。

蔡總統致詞表示，今天是中華民國陸海空軍將官晉任典禮，在這個光榮時刻，要向晉升的將官、眷屬表達最誠摯的祝賀，因為除了肯定傑出表現外，也賦予了更重要的責任，希望全力以赴為保衛國家盡最大心力。

蔡總統說，中國持續透過外交脅迫、軍事威脅、政治滲透等方式打壓台灣，企圖分化國人、打擊士氣跟弱化台灣主權，對此更要團結一致，表達「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」的決心，因為守護中華民國從來不是靠妥協，而是靠堅實的國防，大家都是撐起安全不可或缺的一分子。

蔡總統指出，這三年多來，政府用最具體的行動展現出她和各位一起守護國家的決心，不僅加速推動營舍整建，也建立長留久用的制度，讓官兵沒有後顧之憂，更積極加強國軍個裝、加強單兵戰力，此外，推動國機國造、國艦國造也有初步成果，甚至購買F-16V（Block70）、M1A2T戰車，也是說到做到。

蔡總統也指出，面對複雜國際情勢，除了提升硬體戰力，軍事事務的革新也很重要，希望以創新思維發展不對稱作戰，為軍事革新奠定成功基礎，只要團結一心、持續努力，國軍一定能深獲國人信賴，成為強而有力的鋼鐵勁旅。

蔡總統最後強調，她也要向將官的長輩、家屬說聲感謝，感謝在背後扶持，讓將官能無後顧之憂守護家園，「也請你們放心，她身為三軍統帥，會和國軍站在一起，一起替守護中華民國而努力」。

國防部長嚴德發致詞表示，「將軍」是一個非常榮耀的稱謂，代表個人的品德操守、學識才能以及過去的工作表現，都值得委以重任並成為表率，才會擁有軍階中象徵最高榮耀的將星，當在各位肩膀上授予階級的同時，也把捍衛國家的重任放在肩頭上。

嚴德發指出，德國鐵血宰相俾斯麥曾說「國家安全不能寄望於別人的恩賜」，唯有具備足以嚇阻敵人的實力，才是國家安全最好的保障，國防自主不僅是政府展現自我防衛的決心，更是對國際表達，全體國人不分彼此，共同守護中華民國主權跟民主自由的決心。（編輯：黃國倫）1081224