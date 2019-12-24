沼田幹夫評台灣選情 鄭文燦：友人身分善意提醒

桃園市長鄭文燦（圖）24日表示，日本台灣交流協會前台北事務所代表沼田幹夫日前評論總統大選，是要提醒民進黨陣營需步步為營來面對總統及立委大選，用善意角度提醒，希望以台灣友人的身分給予最大關注。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年12月24日

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市長鄭文燦今天表示，日本台灣交流協會前台北事務所代表沼田幹夫日前評論總統大選，是以台灣友人身分用善意角度提醒民進黨陣營，需步步為營來面對總統及立委大選。

鄭文燦上午出席桃園市行動親子車及長照服務交通車交車儀式前受訪，對於記者詢問，沼田幹夫在22日表示，台灣總統大選民進黨與國民黨候選人的票數差距可能是5%或以內。鄭文燦表示，沼田幹夫很了解台灣，對台灣的民主價值也非常支持。

鄭文燦說，根據自己了解，沼田幹夫說話的背景是要提醒民進黨陣營需步步為營來面對總統及立委大選。不管是總統選舉的差距，或國會席次能否過半，沼田幹夫是用善意角度提醒，希望以台灣友人的身分給予最大關注。就選舉而言，每個因素都會影響到投票結果，因此很謹慎周延的態度是必要的。

記者又問，國民黨質疑民進黨副總統候選人賴清德、駐日代表謝長廷過去都曾訪大陸，卻只質疑國民黨總統候選人韓國瑜，認為是雙重標準。鄭文燦指出，民進黨希望兩岸能交流，但要秉持著尊重對等、互惠善意的立場，交流如果要先取消自己的立場，或迎合對方的立場，這交流就是扭曲的。

鄭文燦說，民進黨贊成正常交流，兩岸畢竟要對話，不管是總統府秘書長陳菊或者是賴清德在擔任市長任內都有登陸訪問計畫，相關過程跟內容大家也看得到，主要是掌握台灣立場不卑不亢，不希望犧牲自己原則迎合對方的立場，或製造不必要的衝突。這是作客及待客之道，掌握得好壞可接受國人評價。

有記者詢問，韓國瑜元旦升旗先去高雄再趕場台南。對此，鄭文燦指出，韓國瑜先是宣布到台南，不過，擔任市長所在地的高雄沒有升旗是非常奇怪的選擇。但韓國瑜在活動安排或政見訴求經常修正，所以自己也不覺得奇怪。鄭文燦表示，升旗典禮代表迎接國家未來一年的希望，不管在哪裡升旗，把握這個原則是最重要的。（編輯：李錫璋）1081224