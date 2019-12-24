國安人士：日中互動不涉台日關係損害

（中央社台北24日電）日本共同社今天報導指日本首相安倍晉三對日中第5份政治文件「表達積極態度」，國安人士指出，日本確實希望改善日中關係，但日中互動不需涉及台日關係的損害，也不會改變台灣地位。

安倍今天在四川成都會見中國國家主席習近平後舉行記者會，共同社報導，安倍對於配合習近平明年春天訪日時制訂日中第5份政治文件表達積極態度。報導說，安倍「在指出『現階段就成果形式沒有任何消息可以透露』的基礎上，稱『日中雙方將為各領域取得成果而逐一做出努力』。」

國安人士在受訪時告訴中央社，習近平需要尋求歷史定位及創立新的里程碑，在現實國際環境上，由於美中貿易衝突的矛盾持續，中國需要對日維持友善關係，而日方也希望能改善過去曾經極度惡化的日中關係，這是出現「第5份政治文件」討論的背景。

日中先前曾簽署4份重要政治文件，分別為1972年宣佈邦交正常化的《日中聯合聲明》、1978年的《日中和平友好條約》、1998年的《日中聯合宣言》和2008年的《日中關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》。

國安人士表示，儘管如此，檢視過去幾份日中文件，都可見到日方重視實質政策的合作，安倍首相同樣表明希望在「各領域取得成果」。

先前曾有部份報導指出，第5份政治文件亦有可能納入台灣議題。國安人士指出，我方對各種穩定區域情勢的發展，皆持正面態度。但日中互動不需涉及台日關係的損害，也不會改變台灣地位。他也提醒，有特定來源持續操作假訊息指日本可能賣台，是對國際情勢的錯誤解讀。（編輯：王思捷）1081224