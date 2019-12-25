國民黨公布民進黨十大青年楷模 批肥貓有權

（中央社記者余祥台北25日電）國民黨總統候選人韓國瑜陣營今天召開記者會，公布拉高全台平均薪資的10位民進黨「青年楷模」，質疑民進黨讓「肥貓有權、台灣挨拳」，一定要在1月11日下架民進黨。

韓國瑜競選辦公室上午在國民黨召開記者會，揭開總統蔡英文的「青年遮羞布」。

總發言人王淺秋表示，雖然2017年名目經常性薪資創歷史新高，但扣掉通膨因素，實質經常性薪資仍不及1999年水準，其中，20至24歲族群更僅僅只有1999年的91%，台灣已經淪落到青年薪資不增反減、青年失業率高於整體的3倍的惡劣大環境，但反觀民進黨，許多20幾歲就可以當上國營企業董事，只要顏色正確就有好工作，讓台灣人都相當羨慕。

發言人葉元之說，主計總處公布全年總薪資中位數為49萬元，近67%員工年薪低於平均數62.9萬，有很多年輕朋友在網路上懺悔自己拉低平均，他們特別整理列表公布「民進黨十大青年楷模」，包括駐美代表處政治組組長趙怡翔、民進黨副秘書長林飛帆、北農前總經理吳音寧、謝系網軍大將楊蕙如、華航董事長辦公室特助羅雅美、總統府發言人室諮議林家如、前交通部部長辦公室主任卓冠廷、台苯董事長吳怡青、駐日諮議劉家愷、台船環海董事鄭亦麟。

國民黨副總統候選人張善政指出，民進黨政府早就看出當前青年低薪問題，但卻不願正視，如果韓國瑜當選，將正式建立一個讓年輕人有空間發展的新平台，並設立數位創新委員會，邀請有能力與想法的新血，共同改變對創新不友善的體制與法規。

張善政說明，台灣當務之急是把建構專屬下世代的產業環境，將大數據、物聯網、人工智慧和5G應用在各行各業，讓數位新科技不但可以翻轉產業，更可以幫年輕人找到一片可以發揮的天空。

國政顧問團提出10大數位行動計畫，就是希望從政府改造腦袋開始，讓直屬行政院的「數位創新委員會」全面盤點及修訂符合數位時代的法規，接著落實數位文化、數位教育等基礎建設後，才能讓台灣下世代的「智慧城鄉」、「智慧製造」、「智慧農村」、「智慧服務」、「智慧交通」、「智慧醫療」各種產業百花齊放。（編輯：紀淑芳）1081225