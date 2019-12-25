政見會哽咽 宋楚瑜：所學貢獻國家有這麼困難嗎

（中央社記者郭建伸台北25日電）親民黨總統候選人宋楚瑜今天在政見會第三輪時有些哽咽，他會後受訪說，台灣在2020後會面臨重大轉折，今天花很多時間提醒世界局勢在變，一直希望能將44年來所學貢獻給國家，「難道有這麼困難嗎？還要被人嘲笑嗎？」

2020總統大選第二場電視政見會下午在中視登場，政見會結束後，3位總統候選人分別接受媒體訪問。

媒體詢問，藍綠在政見會持續交鋒，是否會覺得沒辦法跟他們互動，宋楚瑜表示「不會」，且他也要很負責地說，他說過的話發生了作用。

宋楚瑜舉例，上次政見會時他提到12月21日的遊行是兩輛火車對撞，他當著總統蔡英文說「你要約束民進黨」，也提醒國民黨總統候選人韓國瑜要「約束支持群眾」，難道那段話沒有任何影響嗎。

宋楚瑜說，他今天在政見會特別提醒蔡總統，反滲透法在12月31日不要爆衝，他相信這段話應該會有影響，希望民進黨對此負責，不要辜負台灣民主價值，甚至辜負民進黨當年走過民主轉型的前輩。

媒體追問對韓國瑜呼籲要重啟特偵組的想法，他說，司法不是一個點，而是一個面的改革；司法的公正性不只是檢調，檢調只是起訴，審判過程是全面的事情。

宋楚瑜指出，特偵組所提的案子，是特偵組就可以決定的嗎，最後還是要經過法院的系統。

宋楚瑜說，他看到小燈泡媽媽希望法官能判凶手死刑的新聞，這也是司法該注意的問題。

他也提到，劉邦入咸陽城後跟民眾約法三章，「欠債還錢，殺人償命」；現在台灣的亂象「殺人不必償命，欠債不必還錢」，公有財產不斷被A走，還有人可以趴趴走，不禁令人難過。（編輯：楊玫寧）1081225