韓國瑜稱肺腺癌去年奪1.4萬命 陳時中提數據駁斥

國民黨總統候選人韓國瑜27日在總統政見發表會上抨擊民進黨能源政策，並搬出數據稱2018年台灣有1萬4000多人死於肺腺癌、死亡率年增7%等。衛福部長陳時中（圖）28日表示，韓國瑜提出的肺腺癌死亡人數與事實不符，盼以正確數據談健康議題。中央社記者張茗喧攝 108年12月28日

（中央社記者張茗喧台北28日電）國民黨總統候選人韓國瑜昨天以肺腺癌死亡人數、死亡率抨擊民進黨能源政策。衛福部長陳時中今天表示，韓國瑜提出的肺腺癌死亡人數與事實不符，盼以正確數據談健康議題。

韓國瑜昨天在總統政見發表會上，抨擊民進黨能源政策完全走錯，只會讓台灣人民選擇被熱死、被發電燒的煤炭燻死或被政策活活氣死，還搬出數據稱去年台灣有1萬4000多人死於肺腺癌、死亡率年增7%等。

衛生福利部部長陳時中今天中午臨時召開記者會，親自拿出數據駁斥韓國瑜說法。他表示，癌症是多重因素導致的疾病，組織經長期刺激後產生癌變，至少需要10年才會發展成癌症，因此目前肺癌發生率反映的是10年前種下的因，且健康議題事涉科學，應以正確的數字來討論。

陳時中指出，根據衛福部統計，去年整體肺癌死亡人數為9388人，其中肺腺癌約占7成、約6571人；死亡率也逐年下降，近10年來標準化死亡率從每10萬人口25.9人降至22.8人，降幅達12%，與韓國瑜提出的數字完全不符。

陳時中說，肺癌是嚴重的疾病，對民眾健康影響很大，但政府在防治上的努力，加上醫療技術進步，105年早期肺癌比例高達25.7%，5年存活率也從4年前約20%提高至27.3%；他解釋，早期發現代表可早期接受治療，5年存活率增加則代表疾病已獲得控制，這些都是各界共同努力的結果。

說到肺癌危險因子，不免聯想到菸害及空汙。陳時中強調，在政府努力下，去年全台吸菸率已從14.5%降至13%，細懸浮微粒（PM2.5）濃度也從20.6μg/m3降到16μg/m3，這是一項進步，也是各界努力達到的「因」，可預期未來癌症發生率將逐步下降，社會可望更穩定。

陳時中認為，政治性議題中不免帶入健康議題，但討論的過程中應以科學、理性數字作為基礎再來討論，要是肺癌發生率年增7%，「我都不該坐在這個地方了啦」。

至於未來是否以低劑量電腦斷層作為揪出早期肺癌工具，陳時中說，衛福部進行為期3年的計畫已經完成，專家提出的報告顯示，過去擔心以低劑量電腦斷層檢驗肺癌的假陽性率太高，但研究發現只要設定適當適應症，仍可作為早期發現、治療的利器，目前正由國健署進行最後評估。（編輯：葉俐緯）1081228