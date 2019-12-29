總統：當前台灣最大挑戰是中國企圖心

2020總統大選唯一一場電視辯論會29日下午在公視登場，3名總統候選人直球對決，民進黨候選人蔡英文會中指出，人民關心的不是總統會不會用膝蓋走路，而是總統會不會遇到中國，膝蓋就挺不住。中央社記者裴禛攝 108年12月29日

（中央社記者潘羿菁台北29日電）總統大選電視辯論會今天登場，在媒體提問階段，總統蔡英文強調，當前台灣最大挑戰為中國擴張企圖心愈來愈強，身為台灣領導人就是窮盡辦法捍衛主權、民主，尤其是讓年輕人有權利決定自己的未來。

2020總統大選唯一一場電視辯論會下午登場，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜3人首度同台辯論，直球對決；辯論會分為4個階段，除申論和結論，重頭戲媒體提問及交互詰問，其中交叉詰問共進行9回合，每一位候選人有3次機會可以主動發問另2位候選人。

總統大選電視辯論會在媒體提問階段，自由時報總編輯鄒景雯提到，自1996年以來台灣已經產生四位總統，前面都有8年任期，她想詢問蔡總統，如果連任，最想為台灣留下什麼？

總統認為，領導人當下的局勢就是他最大挑戰，當前台灣的環境最大挑戰來自於中國擴張企圖心愈來愈強，台灣區域局勢愈來愈複雜，造成台灣主權、民主自由面臨被破壞削弱危機，因此領導人目前就是要窮盡所有辦法保護主權，讓台灣民主生活方式可以延續下去，尤其是讓年輕人有能力、有權利決定自己的未來。

此外，美中貿易戰帶來世界經濟體系改變，尤其是在產業鏈的變化，領導人應該在此刻帶領國家在變局中佈局，讓台灣重新回到供應鏈核心，此外，也要與國際有更深入連結。（編輯：紀淑芳）1081229