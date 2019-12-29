國會政黨聯盟造勢 妙天盼獲支持發揮制衡力量

國會政黨聯盟29日在新竹縣政府前廣場舉辦造勢大會，黨主席悟覺妙天（左2）與黨籍立委參選人向支持者懇託，助他們前進立院，發揮監督制衡力量。（國會政黨聯盟提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年12月29日

（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）國會政黨聯盟今天在新竹縣政府前廣場舉辦「團結大會師、進軍立法院」造勢大會，黨主席悟覺妙天向支持者懇託，讓黨籍立委參選人進入立法院發揮關鍵監督制衡力量。

悟覺妙天致詞表示，國會政黨聯盟推出的區域立委參選人、不分區立委提名人，都是非常專業堅強陣容，希望能讓他們進入國會為大家服務，

悟覺妙天表示，回顧過去20年，應從國外看台灣的命運如何變化，這包括國際上的美中貿易戰、北韓核彈議題等，若要改變台灣命運，首先要擁護自由、民主、法治，同時與中國大陸和平發展。

「台灣除了藍、綠兩黨，也應要有第三黨的加入」，悟覺妙天指出，若要有不分區立委席次，政黨票需要超過5%門檻，以目前而言，約需超過75萬票才可通過，若只得4、50萬票，這些人民的意見就無法被聽見，因此，主張門檻應調降為3%，較公平、合理。

悟覺妙天表示，今天聽到3位總統候選人在電視辯論會中都表達對神明的信仰與尊重，但他認為更重要的是相信自己的良心，呼籲未來總統一定要調整最低薪資，真正照顧人民，讓大家有錢、過好日子。

悟覺妙天致詞後，國會政黨聯盟多名區域立委參選人、不分區立委提名人也輪流上台宣講，讓支持者了解國會政黨聯盟的政見。（編輯：戴光育）1081229