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武漢出現不明肺炎疫情 政院召集跨部會因應

最新更新：2019/12/31 23:25

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）中國武漢發生不明原因肺炎疫情，行政院今天下午邀集衛福部、疾管署、內政部、移民署、陸委會等官員開會，強調把疫情阻絕於境外的決心；行政院並要求，一旦機場出現疑似病例，務必快速因應。

武漢市出現數名肺炎病例，網傳疑似嚴重急性呼吸道症候群（SARS），引發中國民眾恐慌。疾管署今天公布因應策略，桃園機場也啟動邊境檢疫應變措施，並以電子看板告知入境旅客，留意自身健康狀況；若發現身體不適，請與防疫專線聯絡。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，行政院今天下午由副院長陳其邁召集應變整備會議，邀請衛福部、疾管署、內政部、移民署、陸委會、法務部等正副首長出席，會中各部會掌握疫情，強調把疫情阻絕於境外的決心。

Kolas說，政府把國人健康放在第一位，目前國內沒有發生任何病例，呼籲國人不必過度恐慌。原有針對入出境防疫機制已很嚴格，但為了因應年節將至，入出境人次激增，行政院要求相關部會做好萬全防疫準備。

她指出，行政院也要求相關部會，一旦機場出現疑似病例，務必提供最快速、最優質的醫療篩檢服務，把傷害降到最低。（編輯：林淑媛）1081231

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