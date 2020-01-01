國民黨舉行元旦升旗 馬吳張同台展現團結拚勝選

國民黨中央黨部1日舉行元旦升旗典禮，國民黨主席吳敦義（前排中）出席致詞時表達對反滲透法通過的不滿，並籲請選民支持國民黨的候選人。中央社記者林俊耀攝 109年1月1日

（中央社記者王承中台北1日電）國民黨今天上午舉行元旦升旗典禮，國民黨副總統候選人張善政、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義率眾人共唱國歌，並高呼「韓國瑜當選，立委全壘打」、「國民黨勝利成功」等口號，展現團結拚勝選氣勢。

吳敦義今天上午在中央黨部前廣場主持元旦升旗典禮，張善政、馬英九、國民黨副主席郝龍斌，以及國民黨台北市、花蓮縣立委候選人，跟國民黨不分區立委候選人等數十人也到場參加，展現藍軍團結拚勝選的氣勢。

由於立法院在昨天三讀通過反滲透法，張善政在致詞時表示，此時此刻象徵中華民國馬上要突破黑暗，迎向光明。他說，昨天是台灣民主史上最黑暗的一天，民進黨明知道反滲透法不符合民意卻在立法院運用多數暴力強行通過，國民黨總統候選人韓國瑜當選後，一定重新檢討符合民意。

張善政指出，總統蔡英文完全失去擔任總統該有的誠信與承諾，一定要下架。請大家務必讓國民黨在立法院過半，少一個民進黨立委，中華民國就多一分福氣。

馬英九則指出，今天參加元旦升旗，他心中充滿期待與沈痛，昨天是中華民國憲政史上最黑暗、恥辱的一天，通過反滲透法等於就是恢復戒嚴。馬英九也提到台大教授蘇宏達遭警方約談，他表示，他長期批評反滲透法，說不定下個約談的就是他，但他一點都不害怕，反滲透法違憲違法，沒有程序正義。

吳敦義表示，民進黨昨天強渡關山通過反滲透法，所有中華民國人民隨時可能被網羅進去，反滲透法是令人不安心的法律，且蔡總統執政三年半來以來，政府不夠廉能、治安敗壞、經濟低迷、兩岸對峙、失去很多邦交國，背棄人民的付託。不公不義、傷害人民的現狀，只有用選票來翻轉。

許多國民黨支持者頭戴國旗帽、手拿國旗，起大早前來國民黨中央黨部前廣場參加元旦升旗典禮，將廣場擠得水泄不通，眾人在吳敦義、馬英九、張善政等人的帶領下，共唱國歌、中華民國頌，並高呼「2020，選2就贏」、「台灣安全，人民有錢」、「韓國瑜當選，立委全壘打」、「國民黨勝利成功」等口號。（編輯：紀淑芳）1090101

國民黨1日在中央黨部前舉行元旦升旗典禮，國民黨主席吳敦義（前排右3）、前總統馬英九（前排左2）、國民黨副總統候選人張善政（前排右2）出席，舉國旗唱國歌。中央社記者林俊耀攝 109年1月1日

國民黨中央黨部1日舉行元旦升旗典禮，國民黨花蓮縣立委候選人黃啟嘉（前左3）北上爭曝光度，希望選民能夠支持具有黨籍身份的候選人。中央社記者林俊耀攝 109年1月1日