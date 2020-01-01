藍營花蓮分裂 黃啟嘉：盼張善政回到正軌

（中央社記者王承中台北1日電）國民黨副總統候選人張善政力挺無黨籍花蓮縣立委候選人傅崐萁，國民黨花蓮縣立委候選人黃啟嘉今天表示，希望張善政回到政黨政治的正軌，支持黨提名的候選人。

國民黨上午在中央黨部前廣場舉行元旦升旗典禮，力挺無黨籍花蓮縣立委候選人傅崐萁的國民黨副總統候選人張善政與黃啟嘉也同台參加。由於張善政站在台上前排，黃啟嘉站在後排，兩人幾乎沒有互動，而升完旗後，張善政隨即趕往下個行程。

針對張善政昨天與傅崐萁掃街，黃啟嘉在會後受訪表示，昨天他的競選總部及花蓮縣黨部的電話被支持者打爆，很多支持者很氣憤被混淆，都不想出來投票，這是國民黨重新站起來的危機，所以他必須連夜搭車北上，向黨中央報告，也希望張善政回到政黨政治的正軌，支持黨提名的候選人。

黃啟嘉指出，他是昨天就搭夜車北上，也是他第一次在火車上跨年。會北上的另一個原因也是因為黨中央有跟他討論，覺得需要他來參加升旗，讓大家知道他才是國民黨在花蓮縣唯一提名的立委候選人。

媒體詢問，對於國民黨總統候選人韓國瑜至今未幫忙站台，黃啟嘉表示，不要問總統候選人能為立委候選人做什麼，要問立委候選人能為總統候選人做什麼。

對於選情，黃啟嘉指出，他的選情穩定且後勢看好，不然對手不會動作這麼多，希望國民黨支持者不要受到謠言、假訊息的影響而被混淆，國民黨只要團結起來支持國民黨唯一提名的總統與立委候選人，全部都可以勝選。（編輯：紀淑芳）1090101