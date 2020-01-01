時代力量全台巡迴基隆出發 目標不分區搶6席

（中央社記者王朝鈺基隆市1日電）「百萬人民挺時代力量全台巡迴」活動今天上午從基隆市慶安宮出發，主席徐永明說，這次選舉不分區立委目標搶下6席，努力讓翟本喬、關心羚也能進入國會，讓立法院有新的聲音。

徐永明接受媒體聯訪表示，這次全台巡迴最重要是與民眾互動，宣揚時代力量過去的努力和未來新國會方向，所有不分區和區域立委候選人會全體總動員，期待民眾能給時代力量熱情支持。

徐永明說，不分區名單推出後接到的反映都相當正面，甚至有些人原本沒有期待他們會進入政治領域，這次目標「坐4望5搶6席」，現在就是努力讓立法委員黃國昌能留在立法院，更會努力讓翟本喬、關心羚能進入立法院，讓立法院有改革的團隊。

黃國昌表示，時代力量團隊絕對與人民站在一起，不會被摸頭、不會被收買，過去以實際問政表現，展現出國會裡唯一也是最有力監督的力量，在新的國會中必須要有時代力量，因為只有時代力量團隊才能堅持公平、正義和所有公民站在一起，讓台灣變得更好，讓下一代看得到未來。（編輯：張芷瑄）1090101