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軍系社團挺韓 陳鎮湘：韓流是一股暖流

最新更新：2020/01/01 11:41
「中華民國青溪總會」1日在國軍英雄館舉辦慶祝大會，由於適逢選舉，退役上將陳鎮湘也盼望國民黨團結。中央社記者游凱翔攝 109年1月1日
「中華民國青溪總會」1日在國軍英雄館舉辦慶祝大會，由於適逢選舉，退役上將陳鎮湘也盼望國民黨團結。中央社記者游凱翔攝 109年1月1日

（中央社記者游凱翔台北1日電）反滲透法昨天在立法院三讀通過，退役上將、中華民國青溪總會指導顧問團總團長陳鎮湘今天表示，民進黨不顧全民反對，只為了黨與總統蔡英文的利益，可以說令人忍無可忍，盼國民黨支持者團結，因為「韓流是一股暖流，是我們的希望」。

軍系社團「中華民國青溪總會」上午在國軍英雄館舉辦「愛國家‧愛國旗」慶祝大會，多名退役國軍人員出席，國民黨主席吳敦義原訂與會，但現場國安人員指出，吳敦義因故無法出席。

由於民進黨所推動的反滲透法昨天在立法院三讀通過，陳鎮湘致詞表示，過去這段期間大家非常擔心，也非常鬱悶，因為中華民國是民主國家，用選票選出領導人，卻帶給大家是失望、甚至絕望。

陳鎮湘說，民進黨的表現無能、貪腐酬庸且目無法紀，昨天通過的反滲透法令人印象深刻，因為民進黨不顧全民反對，只為了黨及蔡總統的利益，可以說忍無可忍，盼望國民黨支持者團結。

陳鎮湘也指出，「韓流（國民黨總統候選人韓國瑜）是一股暖流，是我們的希望」，韓流所到之處，國旗就隨處飄揚，令他們相當感動，也是他們的動力，希望在投票前的最後階段，一鼓作氣打贏這一仗。（編輯：紀淑芳）1090101

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