國民黨不傳承 卓榮泰：和我同期有人還在選立委

（中央社記者游凱翔台北1日電）民進黨主席卓榮泰今天表示，傳承相當重要，年輕人不代表一切，但代表新生命，國民黨很多立委候選人都是他在立法院時就在的人，到現在還在選，但民進黨中央未來會輪替，也會有一批批年輕人投入，不會變得跟對手一樣。

2019年1月6日卓榮泰當選民進黨主席，他今晚與秘書長羅文嘉在臉書直播「卓羅有意思」，與民進黨副秘書長林飛帆、發言人李晏榕、青年部主任吳濬彥、立委候選人謝佩芬等人，一起回顧2019年的民主進步黨。

卓榮泰也談及吳怡農、李晏榕、謝佩芬、李問、賴品妤等人投入立委選舉的過程及感想。卓榮泰表示，前天他有一個感慨，就是過去他在醫院回診時很多人會跟他打招呼，但如果他在年輕人較多的車站、百貨公司，就很少人向他打招呼。不過最近已有越來越多年輕人要求跟他拍照，讓他認為「民進黨已經帶起這股氣氛，但重點如何維持」。

卓榮泰認為，現在這批年輕的立委候選人很認真，而年輕候選人的成功會引領更多年輕人向前走，因此他的責任跟年輕人一樣重要，未來民進黨的黨中央會輪替，也會有一批又一批的年輕人投入，因此傳承相當的重要。

卓榮泰指出，若沒有傳承就會變得跟對手（國民黨）一樣，國民黨很多立委候選人都是他當年在立法院時就在擔任立委的人，但到現在還在選，這樣會導致年輕人很難出頭，國民黨的年輕人怎麼辦，「年輕人不代表一切，但代表新的生命，不過也要尊重老黨員」。

直播過程中，也談及去年羅文嘉邀請林飛帆擔任副秘書長的契機。林飛帆表示，對民進黨印象最深刻的就是婚姻平權法案與黨內初選，在婚姻平權法立法過程中，社會有不同的意見跟反彈，也充斥政治角力與博弈，但當時他看見民進黨願意在關鍵時刻扮演公民團體跟社會的橋梁，讓他願意加入。

羅文嘉也笑稱，林飛帆曾經拒絕他的邀請，他從未找一個幹部要整整等半年，也一度想要放棄，但卓榮泰始終未放棄，時不時就問他要不要再試試。

卓榮泰也強調，外界曾批評林飛帆一個月的薪水是新台幣9萬元，但林飛帆完成許多交辦事項，也協助推動多項議題，因此一個人的位置、工作成果，無法用計算機來衡量；卓榮泰最後強調，「黨務改造只有起點、沒有終點」。（編輯：林孟汝）1090101