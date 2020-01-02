馬柯批反滲透法 蔡總統：用威權心態解讀不適當

前總統馬英九指，通過反滲透法等於就是恢復戒嚴；台北市長柯文哲說，反滲透法的標題沒人反對，內容誰界定才是問題。總統蔡英文（前中）2日在小巨蛋前廣場接受媒體聯訪時反批，用過去威權的心態來解讀，不適當。中央社記者王飛華攝 109年1月2日

（中央社記者葉素萍台北2日電）前總統馬英九指，通過反滲透法等於就是恢復戒嚴；台北市長柯文哲說，反滲透法的標題沒人反對，內容誰界定才是問題。總統蔡英文則反批，用過去威權的心態來解讀，不適當。

馬英九昨天指，通過反滲透法等於就是恢復戒嚴。馬英九也提到台大教授蘇宏達遭警方約談，他表示，他長期批評反滲透法，說不定下個約談的就是他；柯文哲則說，法的標題沒人反對，內容由誰界定才是問題。

民進黨全國立委候選人今天同步在路口向選民拜票，蔡總統前往台北小巨蛋旁替候選人打氣。

蔡總統被問到，台大政治系教授自爆遭政府以違反社會秩序維護法「查水表」，以及馬英九、柯文哲對反滲透法的態度。

蔡總統表示，這個個案相關司法機關、調查機關已出來說明，她相信他們是按照法律要求跟既有程序辦理，她不方便評論個案，但是，「把這個事與反滲透法牽拖，這是不負責任的講法」。

蔡總統強調，反滲透法的要件很嚴謹，必須要有接受中國方面的委託或指示等等，她相信，社會秩序維護法、絕大多數人民生活或相關案件裡面，都不會牽涉到中國的指示或委託。

她強調，現在是民主社會，而且法治性格愈來愈強，民主社會、法治社會必須有一套機制，讓社會的民主不會受到侵害，她相信，執法機關也會本於民主社會與法治原則，執行相關法律，所以，「主要的政治人物對於這麼重大的法律，要保護台灣民主、防止中國滲透的法律，用過去威權的心態來解讀，我覺得是不適當」，要記住，現在是民主社會、也是法治社會。

另外，國民黨副總統候選人張善政的美國博士學位被放在選舉公報的經歷欄，引發討論。張善政表示，他的博士畢業證書在家中，但中選會表示未經駐外使館認證，所以不算數。

媒體今天問到，國民黨當初追打蔡總統的論文，但現在張善政的博士好像也無法拿出證據。

蔡總統先是嘆了一口氣，她說，現在大家也都知道，時間久了，很多東西要去找出來，確實是有困難的，她只能對自己的事情講清楚，「我的論文沒問題，我學位是真的啦」，不要在這件事情上做無謂的文章了。

而對於媒體問到，國民黨總統候選人韓國瑜凌晨在臉書貼出一張摟著李佳芬的合照，說「你們越黑，我們越好」；蔡總統只說「沒有什麼評論」。（編輯：鄭雪文）1090102