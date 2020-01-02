反滲透法牽動選情 游錫堃：為國家安全有其必要

（中央社記者王揚宇、王鴻國台北2日電）前行政院長游錫堃今天受訪說，最不願意看到反滲透法的就是中國，但台灣有些人很奇怪，配合中國的節拍；反滲透法通過，或許會影響民進黨一些票源，但基於國家安全考量，有其必要。

游錫堃今天陪同尋求連任的民進黨新北市第3選區立委候選人余天在台北橋頭（三重端）拜票，並接受媒體聯訪，做出上述表示。

立法院會去年12月31日三讀通過反滲透法，游錫堃今天被記者問到，藍營多位政治人物昨天把握升旗場合，砲轟反滲透法，此外，這是否會影響民進黨選情。

游錫堃說，最不願意看到反滲透法的就是中國，但台灣有一些人很奇怪，配合中國的節拍，這讓他很不解。有人講說台灣過去選舉是藍綠競爭，現在好像有點變成紅綠競爭，讓他心很痛。

游錫堃也說，中國認為台灣通過反滲透法是製造兩岸對立，這個邏輯上有問題，因為如果不滲透，就不會製造對立，是因為滲透製造對立，才會有反滲透法。

游錫堃也舉澳洲政府準備撥新台幣18億5000萬元成立反間諜小組，防堵中共滲透，英國女王去年12月到國會演講時也說，通過反間諜法是當務之急，而美國副總統彭斯（Mike Pence）也公開批判中共。

游錫堃指出，全世界各國都在防範中共，因為中共對世界各國的滲透很厲害，對台灣更嚴重；雖然民進黨現在選情蠻穩定，或許因為這樣會影響民進黨一些票源也不一定，但基於國家安全考量，有其必要。

此外，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲1日說，政風處調查「卡神」楊蕙如的易始公司承辦WTA公開賽等案結果已出爐，結論是易始鑽法律漏洞，全案將移送檢調。

對此議題，游錫堃被記者問到，柯文哲說楊蕙如的公司涉嫌用1張發票申請2處經費，這對民進黨選情是否有影響。

游錫堃表示，台灣是法治社會，法律之前人人平等，任何人只要有違法，就應該要依法追究責任，如果沒違法，也藉這機會查清楚，台灣法治是非常公平的，像這樣的事情對選舉影響不大，有違法就應該移送。

游錫堃也稱讚余天，「余大哥一向非常親民，在三重聲望很高，而且看到街頭的民眾反應很好，我對余大哥的當選有信心。」（編輯：楊凱翔）1090102