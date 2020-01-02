反滲透法通過 馬英九：不符合程序正義

（中央社記者趙麗妍台中2日電）針對反滲透法日前三讀通過，前總統馬英九今天表示，反滲透法範圍廣、規定嚴，用語卻模糊，且未經審慎提案，沒有主管機關，行政院也沒有版本，完全不符程序正義。

馬英九今天到台中市石岡區輔選尋求連任的國民黨立委江啟臣，對於反滲透法趕在會期結束前通過，是否會造成社會對立，馬英九接受媒體聯訪表示，反滲透法範圍這麼廣、規定這麼嚴、用語這麼模糊的法律，卻沒經過審慎提案，沒有主管機關，行政院也沒有版本，完全不符合程序正義。

他指出，總統蔡英文匆匆忙忙這樣做，目的不是對中共的反滲透，而是對付自己的國人，這是非常糟糕的事情，會造成國內很大的問題。

媒體追問民進黨是否對國會過半沒有信心，所以趕著通過反滲透法，馬英九指出，這也可能是一個因素，這段時間還可以利用法律打擊異己，加上先前沒有反滲透法，還不是用社會秩序維護法調查台灣大學政治系教授蘇宏達。

他強調，這些做法都不符合民主國家的原則，民進黨當年一再強調言論自由、民主程序，蔡總統完全忘記初衷。

江啟臣表示，任何立法不應為了選舉或為趕在選舉前匆促立法，不但不符合民意，也不符立法程序、程序正義。

馬英九今天在台中有多場輔選行程，一早先到石岡、東勢、豐原區和江啟臣一起發春聯，下午則到國民黨台中市第3選區（神岡、潭子、大雅、后里區）立委候選人楊瓊瓔服務處繼續發春聯。（編輯：洪學廣）1090102