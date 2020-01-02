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競選南投立委 蔡培慧站路口馬文君與謝龍介掃街

最新更新：2020/01/02 13:12

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）南投縣第1選舉區立委選情競爭，國民黨馬文君今天邀台南市議員謝龍介陪同到草屯鎮掃街，民進黨蔡培慧則在埔里鎮「站路口」懇託，兩人都盡力在選戰倒數時刻爭取更多縣民支持。

由不分區立委轉戰南投縣第1選舉區（草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、仁愛鄉、中寮鄉、魚池鄉）區域立委選戰的民主進步黨立法委員蔡培慧，上午由南投縣議員陳宜君、葉仁創、埔里鎮長廖志城等人陪同，前往埔里鎮忠孝路與中正路口拜票，眾人不斷呼口號向鄉親懇託。

手持「慧做事，真實在」標語，蔡培慧親切揮手拜票展現決心。她表示，去年10月就開始站路口，每天早上用滿滿活力向鄉親打招呼問好，她也很早開始勤走基層，一村走過一村，民意代表要展現民意，就是要與每一名民眾接觸，懇請鄉親讓她繼續在立法院服務大家。

與蔡培慧競選的中國國民黨立法委員馬文君上午則是邀台南市議員謝龍介陪同到草屯大觀市場掃街拜票及在敦和宮座談懇託，謝龍介說，馬文君是多年好友，做事最認真，這次選情激烈，「希望選民不要被一時的花招步數迷惑」，要支持「一直都在」的馬文君連任。

馬文君表示，很高興「龍介仙」情義相挺，陪伴她來草屯掃街，增加選情樂觀與信心，盼更多鄉親支持守住國民黨南投的2席立委。（編輯：張芷瑄）1090102

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