立委總統大選將至 行政院設立選舉應變小組

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）下週就是總統、立委選舉投票日，行政院長蘇貞昌今天說，行政院設立「2020年二合一選舉重大事件應變小組」，以因應選舉期間的重大事件；並要求各政委、首長完成投票後，儘速回到辦公室待命。

1月11日將舉行第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉。蘇貞昌今天在行政院會會中表示，為維護國家安全及社會安定，針對選舉期間重大事件必須有效加以預防、因應，行政院自今天起，設立「2020年二合一選舉重大事件應變小組」，由秘書長李孟諺、政務委員羅秉成督導，建立通報與應變機制並與中選會應變中心做好各種狀況想定及演練。

蘇貞昌說，請各政委、首長在投票當天完成投票後，儘速回到辦公室待命，若有突發情況需要加以因應，要能隨時聯繫得到，務必讓選舉能圓滿平和落幕。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）在院會會後記者會表示，這個應變小組是按照往例，在大型選舉時，由行政院建立應變機制，以因應可能發生的意外狀況；這是既定的機制。

她說，這不是制式的組織編組，而是針對選舉來臨而成立的非正式、部會橫向聯繫機制。

此外，蘇貞昌也在會中表示，立法院第9屆第8會期已於前天結束，感謝立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、朝野各黨團及立委給行政院的支持與指導，以及相關部會的努力。

他說，這會期共通過91項法律案，包含修正「動物傳染病防治條例」，堵住電商、網路購物平台的防疫漏洞；修正「刑法」，防制聚眾鬥毆亂象；修正「毒品危害防制條例」，全面加重製毒、販運及持有毒品者的刑責；修正「農產品生產及驗證管理法」，有助提升農產附加價值、提高農民收入；通過中高齡及高齡者就業專法，促進中高齡勞動力再利用；大幅修正「律師法」，杜絕貪污司法官等重大犯罪者轉任律師，增進律師執業自由。另外，也通過「新式戰機採購特別條例與預算案」及「反滲透法」，既保障國家安全，也守護台灣民主。

Kolas表示，針對反滲透法，行政院已多次表達，這項法律並非針對特定身分，而是針對違法的行為；行政院希望相關部會，包括經濟部、陸委會、教育部，針對有疑慮的特定人士、團體，透過各自管道進行相關說明。

蘇貞昌表示，這會期通過的法律案須訂定施行日期、配合修訂子法或研擬配套措施者，要求相關部會加速辦理，讓各項法律如期施行。此外，109年度中央政府總預算案仍有待立法院協商、審議，請各部會持續與朝野各黨團及委員溝通，盼早日通過，持續推展新政。（編輯：鄭雪文）1090102