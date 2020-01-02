親民黨時力取消2日選舉活動 宋楚瑜籲安定民心

（中央社記者范正祥、王揚宇台北2日電）UH-60M黑鷹直升機今天失事，參謀總長沈一鳴上將等8名軍士官罹難，親民黨總統候選人宋楚瑜透過臉書表達深痛哀悼，並期盼總統蔡英文儘速穩定軍令指揮體系，讓國防戰備工作恢復常軌，以安定民心。

UH-60M黑鷹直升機今天在新北坪林、宜蘭交界處失事。空軍司令熊厚基上將表示，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長。

時代力量與親民黨下午均表示，今天的選舉行程均取消，至於明天規劃的拜票行程是否造成舉行，內部仍在討論中。

時代力量於臉書粉絲專頁發文表示，「致哀，黑鷹迫降意外」，時代力量今晚各地競選活動及全國巡迴今晚台東觀光夜市掃街行程取消，全台灣人民同心祈願，逝者安息、生者平安。

至於明天原定的選舉行程是否如期舉行，時代力量發言人陳志明受訪指出，內部正在討論中，若有最新消息，將公布在時力臉書粉絲專頁等平台。

親民黨部分，親民黨組織部主任、發言人張碩文受訪表示，包括副總統候選人余湘原訂今天下午台南掃街在內的競選行程取消；明天原訂競選活動是否異動，內部正討論中。（編輯：蘇志宗）1090102