外館元旦升旗 駐美外交官：台美關係成果豐碩

位在美國洛杉磯華埠的傳統僑社「羅省中華會館」當地時間1日舉行元旦升旗典禮。（駐洛杉磯經文處提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 109年1月2日

（中央社記者林宏翰洛杉磯1日專電）與台灣時差16小時，美國西岸的洛杉磯、西雅圖今天舉辦元旦升旗活動，慶祝中華民國建國109年。駐洛杉磯經文處長朱文祥表示，2019年台美關係成果豐碩，未來將會走得更長更遠。

2020年第一天早晨，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長朱文祥與經文處同仁赴洛杉磯市中心的華埠，參加成立130年的傳統僑社「羅省中華會館」元旦升旗典禮。

朱文祥致詞表示：「身為中華民國的駐外代表，在海外看到國旗冉冉升起，內心除了感動還有感謝，感謝中華會館及南加州僑界支持國父孫中山先生創立的中華民國。」

朱文祥說，過去一年成果豐碩，是中華民國台灣與美國歷來關係最好的時刻。香港局勢的發展，凸顯中華民國台灣與美國共同捍衛民主價值的重要性。

朱文祥表示，2019年美國國會及行政部門大力支持台灣，國會通過台北法案、台灣保證法，美國總統川普上週簽署「2020年會計年度國防授權法案」，特別提到關注台灣的國防安全。

駐西雅圖經文處長范國樞今天在華僑文教中心出席升旗典禮。僑胞、留學生與駐處同仁眷屬共200人參加，大聲唱國歌，向冉冉上升的國旗敬禮。

范國樞致詞時，以「金鼠來寶」祝福僑胞，感謝僑民不辭辛勞前來參加慶祝109年元旦升旗典禮。

范國樞表示，再過10天國內大選就要登場，除了鼓勵僑胞返國投票，並表示中華民國已是完全民主國家，不論大選結果如何，政府堅持自由民主之立場不變，期盼僑胞攜手團結，共創台灣美好未來。（編輯：陳惠珍）1090102

位在美國洛杉磯華埠的傳統僑社「羅省中華會館」當地時間1日舉行元旦升旗典禮，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長朱文祥（拿花圈者）向國父孫中山銅像獻花。（駐洛杉磯經文處提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 109年1月2日