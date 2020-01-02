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黑鷹罹難者遺體抵三總 總長家屬慟：一鳴回來了

最新更新：2020/01/02 21:00

（中央社記者吳家豪台北2日電）UH-60M黑鷹直升機今天在新北坪林、宜蘭交界處失事，機上13人共8人罹難，參謀總長沈一鳴遺體晚間8時13分由救護車送抵三總，上百名官兵以軍禮迎靈，沈一鳴家屬在救護車後跪地哭喊「一鳴，回來了」。

內湖三總在懷德廳設置臨時靈堂供各界弔唁，並在臨時靈堂入口處舉行軍禮迎靈，兩側有三軍儀隊禮兵和憲兵軍官代表，估計約上百人；國防部長嚴德發率三軍司令等將領行禮。

沈一鳴遺體抬離救護車後，先由護靈人員行禮，司儀高喊敬禮後，兩側三軍儀隊代表舉槍，目送遺體進入靈堂，軍方將領代表隨後一起進入。

國民黨主席吳敦義晚間8時許抵達靈堂致意，簡短停留後未受訪即離去。

晚間8時33分及8時38分，第二、三位罹難者遺體分別由救護車送達三總臨時靈堂。

國防部一架黑鷹直升機今天上午7時55分自松山機場起飛，因不明原因迫降新北市烏來山區，13名機組人員共有5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長。（編輯：黃瑞弘）1090102

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