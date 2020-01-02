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黑鷹直升機失事 親民黨3日高雄造勢改祈福音樂會

最新更新：2020/01/02 21:33

（中央社記者王淑芬高雄2日電）受到黑鷹直升機失事意外暫停政治選舉活動的影響，親民黨原訂3日在高雄市「這一橘，我們一定贏」造勢將改為音樂會形式舉行，不會有政治宣傳，親民黨歡迎民眾參加祈福晚會。

高雄市第6選區（鼓山、鹽埕等區）親民黨候選人吳益政偕黨籍另3名立委候選人規劃3日晚上在凹子底公園舉辦的「這一橘，我們一定贏」造勢活動，原安排正、副總統候選人宋楚瑜、余湘站台並擬邀鴻海創辦人郭台銘同台拉抬候選人選情，但是受到墜機事件的影響，打亂所有既定行程。

吳益政競選辦公室晚上發布「為亡者哀悼、為傷者祈福」，向保衛家園的國軍弟兄致敬，願逝者安息、傷者復原順利的聲明。

聲明指出，黑鷹直升機意外造成重大傷亡，國軍痛失優秀人才，向因公罹難的國軍弟兄家屬致哀，願死者安息、希望傷者早日康復。

吳益政等人下午起中止選舉行程，原訂3日於高雄的造勢活動與車隊遊行也將取消，晚上7時起設於凹子底公園（博愛、神農路口）的活動將改為祈福音樂會。

聲明指出，親民黨正、副總統候選人將不會出席，現場也不會有政治宣傳，要讓祈福晚會回歸人性的最原點。大家先放下政治，團結一心，願天佑台灣。（編輯：黃世雅）1090102

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