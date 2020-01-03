馬英九籲檢討飛機性能安全 郝龍斌建議贈勳晉階

（中央社記者葉素萍、陳偉婷台北3日電）黑鷹直升機昨天迫降新北市烏來山區，造成參謀總長沈一鳴等人殉職。前總統馬英九今天赴靈堂上香，盼軍方檢討相關飛機性能安全，別讓類似事件再發生。國民黨副主席郝龍斌則建議贈勳或晉階，同時要從優撫卹。

UH-60M黑鷹直升機昨天在新北坪林、宜蘭交界處失事，機上13人共8人罹難。

前總統馬英九、中國國民黨副主席郝龍斌、行政院長蘇貞昌等政界人士，上午陸續赴國軍三軍總醫院懷德廳上香致意。

蘇貞昌先赴醫院探視傷者，面對媒體詢問，蘇貞昌一言不發，快速離開；赴靈堂上香後，蘇貞昌向媒體點頭致意，未受訪就上車離去。

馬英九會後受訪指出，他昨天接到消息，感覺震驚、悲痛與不捨，尤其他在總統任內任命沈一鳴做空軍司令，兩人有一些互動，對沈一鳴的堅定、謙沖與專業，非常敬佩，沒有想到沈一鳴擔任參謀總長這麼短的時間就走了，真的是國軍很大損失。他也希望軍方、尤其是空軍，能夠檢討相關飛機的性能安全，不要讓類似事件再發生。

馬英九說，40多年前陸軍總司令于豪章也摔飛機，這是第二次了，飛航安全、尤其是這麼重要人物的座機，要做好相關的安全維護工作。

郝龍斌說，這不僅是軍方重大傷亡事件，非常多高階將領傷亡，也是國家的損失，面對這樣狀況，政府應該用最高規格、有尊嚴的方式來悼念死者、安慰生還者與家屬。他覺得，如果用贈勳或晉階都是可行的方式，同時要從優撫卹，讓家屬無後顧之憂。

他表示，從這件事很清楚看到，軍人只有國家，沒有個人，軍人的家屬為國家所做的犧牲、奉獻，外界看到中將曹進平、少將劉孝堂等人身體受傷、強忍悲痛，臨危不亂指揮救災，勇敢的行為發揮軍人本色，也看到沈一鳴夫人說她只看到沈將軍的背影。

郝龍斌說，從這事件可以了解到軍人對國家的奉獻以及家屬所做的犧牲，社會大眾、尤其政府應重視軍人的權益、維護軍人的尊嚴。（編輯：郭萍英）1090103