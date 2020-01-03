蔡總統提三個確保 立委：反應明快處置適當

（中央社記者陳俊華、劉冠廷台北3日電）總統蔡英文今天召開「國防軍事會談」交付國軍「三個確保」任務。民進黨團書記長李俊俋說，蔡總統反應明快、處置適當；國民黨團總召曾銘宗說，贊成蔡總統提的「三個確保」。

蔡總統今天召開「國防軍事會談」，裁示追晉參謀總長沈一鳴一級上將，頒授青天白日勳章，總統並交付國軍「三個確保」任務，包括務必確保軍心民心穩定、務必確保台海周邊安全、務必確保裝備檢整完善。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋向中央社記者說，發生這麼大的事，最重要是要穩定軍心，蔡總統昨天第一時間就趕到宜蘭處理後續，今天上午則召開「國防軍事會談」，宣布這「三個確保」，反應相當明快，蔡總統作為國家領導人，是適當的處置。

李俊俋說，黑鷹不只在台灣出問題，在世界各國也有其他黑鷹出事的案例，是飛機本身的問題還是有其他原因，要再更進一步了解，蔡總統也提醒要維護裝備檢整完善，這點要做到好。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，贊成蔡總統所提出的「三個確保」，這本來就是面臨這樣的情況，應該要做的事，也希望能夠落實執行；對於此事事件，國民黨團表達高度哀悼之意，也謝謝他們對國家做出重大貢獻，事後蔡總統要追晉，國民黨團完全贊成。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，這次事件是大事，蔡總統在第一時間召開軍事會談，這是首要的事，再來就是肯定軍人長期對國家、社會安全的付出，這也是非常好的；他認為，國家在培養軍事的人才是非常不容易的，希望未來這樣的事情，該去如何杜絕，也是非常重要的。

時代力量黨團幹事長徐永明說，蔡總統反應、處置明快，有穩定民心、軍心的效果，這不只是一個悲劇，對國軍領導階層更是很大的傷害；蔡總統立刻注意到這件事對週邊情勢影響，要如何穩定國軍，建立新的領導階層也很重要，目前參謀總長是代理，是否能在大選前找到繼任人選，讓國軍領導建立起來更重要。

徐永明表示，黑鷹兩年兩次發生事故，頻率真的太高，且是新購裝備，是否有結構性問題？未來立法院外交及國防委員會，盼請國防部來做專案報告，尤其是裝備這塊要如何降低失事。

UH-60M黑鷹直升機昨天上午在新北宜蘭交界山區失事，機上13人，共8名軍士官罹難，其中沈一鳴也不幸罹難，另有5人受傷。（編輯：蘇龍麒）1090103