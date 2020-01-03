與洪鴻鈞有一面之緣 黃偉哲表達不捨

（中央社記者楊思瑞台南3日電）國軍黑鷹直升機失事事故的8名罹難者中，上尉副駕駛劉鎮富及情報次長室少將助次洪鴻鈞住在台南。台南市長黃偉哲今天表示，去年端午勞軍時曾與洪鴻鈞見面，聞訊特別感到不捨。

黃偉哲上午到台南孔廟出席古蹟歷史建築火災搶救演練記者會，接受媒體聯訪時表示，劉鎮富與洪鴻鈞都是非常優秀的人，碰到這種事情，大家都深感不捨。

他說，去年到歸仁基地勞軍的時候，就是由洪鴻鈞來簡介國軍的直升機等裝備、設施，分析非常精闢。會後合影時，洪鴻鈞就坐在他旁邊，算是有一面之緣；因此聽到噩耗後，個人特別感到不捨。

黃偉哲指出，本來希望台南市政府針對國家重大不幸的事件發生，能夠降半旗；但降半旗必須經過行政院核定，配合中央的指示。中央已由總統蔡英文下令軍事機關降半旗，他心裡雖然哀痛，但是沒有奉核示，市府機關就不能夠降半旗。

媒體詢問對於親民黨總統候選人宋楚瑜在事故發生後曾發表聲明，呼籲蔡總統第一時間進駐衡山指揮所一事有何看法時，黃偉哲表示，蔡總統已經停止競選活動，而且國家逢此不幸的事件，大家都應該要禁聲，不要再拿來當作選舉消費。

黃偉哲說，如果是因為受外敵威脅，那三軍統帥進駐衡山指揮所是對的，但昨天不是這樣的狀況，是否進駐是由三軍統帥來做決定。其他人要批評，也只能說尊重，但應該也要先弄清楚狀況再批評。（編輯：黃世雅）1090103