悼念黑鷹亡者 朱立倫韓國瑜先後到靈堂致意

（中央社記者陳至中台北3日電）黑鷹直升機昨天迫降新北市烏來山區，造成參謀總長沈一鳴等人殉職。前新北市長朱立倫、中國國民黨總統候選人韓國瑜今天下午先後到靈堂悼念亡者，但面對媒體都未發一言。

朱立倫今天下午2時抵達三軍總醫院內湖院區的懷德生命紀念館向亡者致敬，並慰問罹難者家屬，走出靈堂後向媒體致了意即上車離開。隨後沒幾分鐘，韓國瑜的車隊抵達，兩人剛好一前一後沒有碰頭，韓國瑜步出靈堂後，也未接受媒體採訪。

今天稍早外交部長吳釗燮和3名次長、多名一級主管到靈堂致意，並透過外交部發布新聞稿指出，外交部和國防部向來合作無間，業務緊密相連，優秀國軍將領在意外中殉職，是國家的重大損失，令人格外沉痛。

外交部指出，罹難的參謀總長沈一鳴，優秀工作表現深獲各界肯定，也贏得各國友人的尊敬。沈一鳴同時也是吳釗燮的友人，多次共同出席重要外交場合，為國家外交一起努力。吳釗燮透過新聞稿表達哀悼，並祝願受傷國軍將士早日康復。

今天稍早，包括總統蔡英文、國防部長嚴德發、國安會秘書長李大維、內政部長徐國勇等人到場探視傷者和悼念亡者。監察院長張博雅也和多名監察委員一同致意，三總靈堂前不時有黑頭車往返，聚集媒體、國軍官兵百餘人。（編輯：葉俐緯）1090103

UH-60M黑鷹直升機2日在新北市山區失事，其中5人獲救、8人罹難，國民黨總統候選人韓國瑜（前右）3日下午赴三軍總醫院懷德廳的罹難軍官靈堂致意。中央社記者林俊耀攝 109年1月3日