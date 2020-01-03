2020性別圖像出爐 行政院：台灣性平亞洲居冠

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）行政院性別平等處今天發布「2020年性別圖像」，依據聯合國開發計畫署的2018年性別不平等指數，將台灣的資料代入計算，台灣性別平等表現為全球第9名，居亞洲之冠，優於冰島、德國。

性平處發布新聞稿表示，依據聯合國開發計畫署（UNDP）的2018年性別不平等指數（Gender Inequality Index, GII），以生殖健康、賦權及勞動市場3個領域的5項指標衡量各國性別平等情形，將台灣的資料代入計算後，台灣性別平等表現為全球第9名，居亞洲之冠，且優於冰島及德國等發展程度較高國家。

據聯合國開發計畫署2018年性別不平等指數，以生殖健康、賦權及勞動市場3個領域的5項指標衡量各國性別平等情形，將台灣的資料代入計算後，台灣性別平等表現為全球第9名。（圖取自性平處網頁gec.ey.gov.tw）

性平處指出，台灣不只性別平等程度居亞洲之冠，女性參政權力持續增長，2018年台灣女性立法委員比率創新高，占38.7%，鄰近的中國大陸、日本、南韓、新加坡均未達1/3。另外，縣市長女性比率則升至37.5%，相較2014年選舉相比，顯著提升31.2個百分點，這也是1997年以來，首次超過1/3性別比例。

另外，性平處表示，2019年為台灣的同婚元年，自去年5月24日起同性婚姻可合法登記，全國同性伴侶於去年5月至11月完成結婚登記對數共計2623對，其中男性837對、女性1786對。

性平處指出，依性別平等教育法通報案件，校園性騷擾、性侵害被害人均以女性為大宗，分占79.7%、69.8%，性霸凌被害人以男性為主（占87.2%）；各類被害人以案發時就讀國中人數最多。校園內仍待進一步落實性別平等教育，提升性平意識，建構友善的校園學習環境。

性平處也強調，男理工、女人文，職業性別隔離造成薪資落差，2018年台灣兩性平均時薪差距為14.6%，比美國、日本、韓國等國家還小，但在醫療保健業、航空運輸業、電腦電子產品、光學製品製造業的兩性薪資落差仍超過40%。

此外，為建構友善職場環境，性平處指出，性別工作平等法訂定受僱者可申請育嬰留職停薪，男性育嬰留職停薪津貼初次核付比率近5年逐年增加，但仍僅占17.7%，男女平等分擔家務及教養子女的責任仍待進一步推動落實。

2020年性別圖像詳細內容已公布於行政院性別平等會網頁，供各界參閱。（編輯：林興盟）1090103