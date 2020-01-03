視導國防部衡山指揮所 總統：確保民心軍心穩定

（中央社記者葉素萍台北3日電）黑鷹直升機昨天迫降新北市烏來山區，造成參謀總長沈一鳴等人殉職。總統蔡英文今天下午視導國防部及衡山指揮所，請國軍必須確保民心軍心的穩定、台海周邊安全、裝備檢整完善，並強調國防事務如常操作，不可一日懈怠。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統抵達國防部後，首先進入空難殉職的參謀總長沈一鳴辦公室，緬懷沈一鳴過去戮力從公的點滴。隨後也至其他處室，為堅守岡位的國軍加油打氣。

從總統府提供的影片也可以看到，蔡總統參觀沈一鳴辦公室時，國防部官員向蔡總統介紹，沈一鳴不僅參與過「大漠案」，也是經國號研發測試的試飛官與種子教官。蔡總統至處室，為堅守岡位的國軍加油打氣，她說，「這段期間麻煩各位多加把勁」。

接著，蔡總統前往衡山指揮所，視導國軍聯合作戰指揮中心，透過視訊聽取各戰備部隊工作報告。蔡總統致詞時表示，今天上午她召開了國防軍事會談，提出了三個確保，下午她也立即到國防部視導，穩定軍心。

蔡總統指出，國防事務如常運行，讓國人安心，這是最重要的事情，她請國軍弟兄務必全力以赴。有三件事情要特別請弟兄們注意。第一、必須確保民心軍心的穩定。國防事務有完整的分工，也有代理制度，大家一定要堅守崗位，讓國防事務如常運行，讓軍心穩定。

總統進一步指出，第二、必須確保台海周邊安全。這段時間，大家一定要提高警覺，密切注意台海周邊的軍事動態，第一時間快速反應、部署。

總統接著說明，第三、務必確保裝備檢整完善。務必詳細檢整裝備，維持妥善率，不能有任何鬆懈。她再次強調，國防事務如常操作，不可一日懈怠，「這就是我們懷念沈總長最好的方式，請大家加油」。

包括國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、副參謀總長執行官劉志斌、國安會副秘書長陳文政等人都出席這項行程。（編輯：蘇志宗）1090103