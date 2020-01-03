國民黨追思黑鷹殉職將士 吳敦義哽咽落淚

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴等8名軍士官罹難，國民黨3日晚間在中央黨部前舉辦追思晚會，黨主席吳敦義（前右）出席，難掩悲痛。中央社記者施宗暉攝 109年1月3日

（中央社記者余祥、劉冠廷台北3日電）參謀總長沈一鳴上將等8名將士官空難殉職，國民黨今天晚間在黨中央前舉行追思會，黨主席吳敦義率多位退役領將哀悼，數度啜泣，場面哀傷。

國軍黑鷹直升機2日失事，參謀總長沈一鳴上將等8人罹難，舉國哀慟。

國民黨暫停兩天選舉行程，今天晚間在黨中央前舉行追思會，黨主席吳敦義、副主席曾永權和郝龍斌以及一級主管與會，陸軍上將陳鎮湘、海軍上將費鴻波、前國防部長空軍上將嚴明、前聯勤司令戴伯特等多位退役將領與會，黃復興黨部主委金恩慶、國民黨不分區立委候選人吳斯懷、葉毓蘭等人也出席。

吳敦義會中數度落淚、啜泣，還拿出手帕擦拭眼淚，在燭光中率與會者站立默哀，悼念罹難者。

吳敦義致詞一開始提到黑鷹事故就哽咽，感念國軍為國家安全付出，並希望不幸的事情別再發生。

他說，今天在這裡追思罹難者之外，也要祝福在座的每一位，希望大家一起同心協力，讓中華民國國泰民安、海峽兩岸和平穩定發展。

最後追思會現場參與者將手中蠟燭放置台前，並以合唱「隱形的翅膀」作為結束。

此外，新黨上午召開記者會，黨主席郁慕明呼籲，這次失事讓台灣痛失參謀總長等多位將官，應要求美國政府協助向原廠求償，由第三國專業團隊展開調查，既確保向美國購買的軍備安全，也為死者討回公道。（編輯：紀淑芳）1090103