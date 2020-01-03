山區活地圖陳秋霞帶路 加速黑鷹失事搜救進度

黑鷹直升機在新北宜蘭交界山區失事，素有「台灣高山活地圖」之稱的宜蘭縣消防局科員陳秋霞（前左）協助搜救員迅速找到失事現場，加速搜救，宜蘭縣長林姿妙（前右）3日前往消防局致謝。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 109年1月3日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）黑鷹直升機失事新北宜蘭交界山區。素有「台灣高山活地圖」之稱的宜蘭縣消防局科員陳秋霞，在這次事件中靠過去豐富登山經驗，帶領搜救員及時找到失事現場，加速搜救進度。

60歲的陳秋霞平時在宜蘭縣消防局行政科擔任科員，已有20多年資歷，同仁都稱她「秋霞姊」，雖不是消防局編制的外勤搜救人員，但她平時熱愛登山，30歲前就爬完百岳。

此外，她也對宜蘭的山區相當熟悉，過去山區搜救任務往往有她參與。

UH-60M黑鷹直升機昨天在新北與宜蘭交界的桶後溪谷山區失事，造成8死5傷。宜蘭縣消防局長徐松奕在獲報第一時間，就帶著山域經驗豐富的陳秋霞上山，由她帶領搜救隊走在最前面。

原本搜救人員在昨天上午約10時，要沿著桶後越嶺步道上山，但是陳秋霞當時研判，應該改從櫻花陵園烘爐地山進去找人，才能大幅縮短救災時間及距離，事後也證明她當初判斷是正確，省去搜救人員繞路干擾，並加速找到直升機失事地點。

陳秋霞今天接受媒體聯訪時說，昨天接到任務時，她與搜救團隊研判，因為桶後越嶺步道近年來曾因颱風造成坍方，之後就比較少有登山客健走，考量路況已經不佳，甚至道路已消失，搜救隊屆時還要親自開山路，恐延宕搜救進度。

UH-60M黑鷹直升機2日迫降在新北、宜蘭交界山區，搜救人員趕赴現場，在飛機殘骸中積極搶救。（宜蘭縣消防局提供）

她表示，因對櫻花陵園烘爐地山附近步道很熟悉，加上路況也不壞，就率隊從櫻花陵園上山。入山後，搜救隊花了一個多小時，挺進到原本獲報的第一座標點後，並沒有發現殘骸，之後就收到修改後的第二座標位置，她們一行人在山區由下往上一直開路，倖存者雖有吹哨求助，但因當時山區有濃霧，且山谷間又有回音，起大風，造成每名搜救員聽到的哨音可能都會有差異，數度造成方向混淆。

陳秋霞說，最後所有搜救隊人員站在同一處，一致認同哨音應該是來自隔壁山頭後，大家才堅持再翻山挺進，雖最後好幾段路都因日前大雨，非常泥濘陡峭，且幾乎都是靠搜救隊開路踩踏出來，但聽到哨音越來越明顯後，搜救團隊就越有信心，順利在昨天下午約1時就找到失事的黑鷹直升機。

「找到失事的直升機時，情況竟然這麼慘」陳秋霞回憶，當時抵達現場時已有3名軍方人員在直升機外，1人受傷躺在地上。搬運傷者與遺體的搜救隊人員跟國軍，真的很辛苦。

「如果不是她判斷正確，這次墜機搜救任務不會如此順利」徐松奕說，宜蘭山區地圖就印在陳秋霞腦海中，還好這次有她精準判斷搜救方向，並建議設立前進指揮所的地點，才能縮短救人時間，並在昨晚9時就順利結束整個搜救任務。

宜蘭縣長林姿妙今天到宜蘭縣消防局，慰問這次參與搜救任務的消防員時，還緊握救陳秋霞的手說「還好有妳，當下做出正確判斷」，陳秋霞在這次救災發揮極大功用，真的非常感謝。

UH-60M黑鷹直升機昨天上午在新北宜蘭交界山區失事，機上13人，共8名軍士官罹難，其中參謀總長沈一鳴也不幸罹難，另有5人受傷。（編輯：張銘坤）1090103