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傳陳菊賴清德仍輔選 總統府與蔡競辦譴責謠言

最新更新：2020/01/04 11:53

（中央社記者溫貴香台北4日電）部份政治人物與名嘴稱，蔡營1月2日下午3時宣布暫停所有競選活動後，總統府秘書長陳菊、民進黨副總統候選人賴清德仍繼續競選活動，總統府今天譴責名嘴在未經查證下散布不實謠言。蔡營也表示，批評別人自己不會變好。

針對部分政治人物與名嘴指稱，總統府秘書長陳菊、民進黨副總統候選人賴清德，在總統蔡英文競選總部1月2日下午3點宣布暫停所有競選活動後，陳菊、賴清德仍進行競選活動一事，總統府與蔡陣營競選辦公室分別提出澄清。

總統府今天表示，陳菊在1月2日下午2點多接獲黑鷹事故的最新傷亡情況後，隨即停止雲林行程並返回總統府。對於在這國家肅穆哀傷的時刻，特定政治人物、名嘴在未經查證下散布不實謠言，總統府表達高度遺憾並予以譴責。

蔡辦表示，賴清德1月2日下午3點接獲黑鷹迫降事故最新傷亡情況以及競總宣布暫停競選活動後，隨即中止於雲林輔選劉建國行程，並且取消原定前往嘉義的行程，晚上的屏東造勢晚會也取消。

蔡辦表示，批評別人自己不會變好，對於特定政治人物、名嘴在未經查證下散佈不實謠言，表達高度遺憾並予以譴責。（編輯：紀淑芳）1090104

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