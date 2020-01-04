競選活動恢復較早 朱立倫：各政黨思考不同

（中央社記者王淑芬高雄4日電）黑鷹失事後，國民黨從今天起恢復競選活動，比民進黨早一天。國民黨總統候選人韓國瑜全國競總主委朱立倫今天說，各政黨思考不同，黨內已辦追思會，也到靈堂表哀思及慰問家屬。

朱立倫上午到高雄市楠梓區陪同中國國民黨高雄市第3選區（左營區等）立委候選人黃昭順到市場拜票，針對媒體聯訪時，朱立倫做上述表示。

國軍黑鷹直升機失事後，國民黨及民主進步黨都宣布暫停競選活動。國民黨從今天起恢復競選活動，比民進黨早一天。媒體提問，是否會擔心觀感不佳的問題。

朱立倫說，各政黨有其考量，國民黨於直升機空難事件發生後就宣布停止競選活動兩天，昨天舉辦哀悼追思會，並到靈堂表達哀思及慰問家屬。國民黨自今天起恢復競選活動，至於民進黨方面，各政黨思考不同。

另外，前立法院長王金平今天出席在高雄舉辦的一場醫事研討會時，媒體詢問有關國民黨台南市第6選區（仁德區等）立委候選人洪秀柱邀請出席造勢活動問題。王金平對此表示，他沒有接到電話，另有行程不會出席。

有關王金平說不會參加洪秀柱造勢會一事，朱立倫指出，這不是黨內整合問題，每個人都有行程；在選舉最後關鍵時刻，就是要爭取最後勝選，「沒有任何人有權或可以有個人的思考，這時候都是以大局為重，我們希望大家放下自我，共同以大局為重」。

媒體追問，王金平與韓國瑜最後是否會同台？朱立倫表示，大家最後都會團結在一起，9日在凱道造勢，「我相信大家會看到我們在凱道上，所有的縣市長還有黨內先進，大家都會團結在一起」；還有選前之夜在高雄、在新北等，大家都會團結在一起。（編輯：戴光育）1090104