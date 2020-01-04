葉建儀罹難 父泣訴：以救人的兒子為榮

（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）一架UH-60M黑鷹直升機2日失事，正駕駛葉建儀的父親今天泣訴，曾勸兒子轉地勤，但兒子熱愛飛行、沒轉職；為救全機的人，兒子犧牲自己，也救了5人，家人都以葉建儀為榮。

「走這條路，早晚會遇到」，葉建儀父親接受媒體聯訪時哽咽表示，其實兒子再過3年就可退休；他曾多次勸兒子，飛行很危險，改地勤較安全，但兒子熱愛飛行，還是沒轉職。

他說，太太日前生日時，葉建儀還對媽媽說「生日快樂」，沒想到之後就天人永隔；直升機失事前，葉建儀其實可逃生，但為救全機而犧牲自己，也救了5人，家人都以葉建儀為榮，希望葉建儀可入祀忠烈祠。

黑鷹直升機在新北市與宜蘭縣交界山區失事，機上13人，共8名軍士官罹難，其中參謀總長沈一鳴不幸罹難，另有5人受傷。

除沈一鳴侍從官黃聖航家屬以外，其餘7名罹難者家屬上午在軍方安排下，於宜蘭縣礁溪鄉櫻花陵園招魂，場面哀戚。

失事地點要從櫻花陵園登山口步行約2小時，沿途還有陡坡與泥濘，軍方在櫻花陵園登山口前搭帳棚與桌椅，供家屬招魂與休息。

罹難者家屬到達後，分別捧著罹難者牌位，招魂時有人雙手合十默拜，有人見到親人就在眼前山區喪生，悲慟不已哭斷腸；沈一鳴夫人也坐在椅上，由沈一鳴兒子向父親祭拜。

「爸爸，你的任務已經完成了，可以休息了」，在法師帶領下，罹難者家屬分別在登山口前地上祭拜、插香，完成招魂儀式。

罹難者家屬離去時，現場官兵也忍淚，列隊敬禮哀送。（編輯：李明宗）1090104