張善政新北廟宇上香 為罹難將官祈福

國民黨副總統候選人張善政（右3）4日到新北市板橋慈惠宮、接雲寺等廟宇祈福，希望國軍黑鷹直升機失事的罹難將官一路好走，家屬能脫離悲痛，回歸日常生活。中央社記者黃旭昇新北攝 109年1月4日

（中央社記者黃旭昇新北4日電）中國國民黨副總統候選人張善政今天到新北市板橋慈惠宮、接雲寺為國家祈福國泰民安，並希望在國軍黑鷹直升機失事的罹難將官一路好走，家屬能脫離悲痛，回歸日常生活。

張善政上午先到國民黨新北市立委第6（板橋區西區65里）選區立委候選人林國春競選總部加油打氣，隨後分別前往慈惠宮媽祖廟、接雲寺觀音廟上香祈福。

張善政並在廟宇旁的福德市場，向攤商、消費者及店家問候致意，有民眾熱情地拿著春聯請張善政簽名留念，還有攤商熱情祝福合影；但也有攤商婉拒握手，張善政仍禮貌地祝福他生意興隆。

張善政在廟宇致詞時表示，懷著非常虔誠的心情到廟宇參拜，祈求上天讓黑鷹直升機事件中，8名罹難將官一路好走，家屬脫離悲痛，回歸日常生活。

張善政說，希望國家在下週的大選中，能夠擺脫黑暗邁向光明，國家能國泰民安、風調雨順，讓國家一起翻轉迎向光明。

張善政接受媒體聯訪時表示，妻子是非常虔誠的信徒，她也多次去過松山慈惠堂，他今天特地到板橋廟宇虔誠上香，希望替往生國軍將官祈福。

對於民主進步黨立委林靜儀日前接受德國之聲訪問所引發的爭議，張善政指出，民進黨那麼多立委，骨子裡在想什麼可從講話看得非常清楚，更凸顯民進黨只是利用中華民國名號要借殼上市，希望大家用選票捍衛中華民國。（編輯：戴光育）1090104

國民黨副總統候選人張善政（前）4日在新北市板橋區福德市場向攤商問候致意，有熱情民眾拿著春聯向張善政索取簽名。中央社記者黃旭昇新北攝 109年1月4日