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北海岸造勢 張善政：要讓空氣變好降低燃煤發電

最新更新：2020/01/04 17:21
國民黨副總統候選人張善政（前）4日到新北市淡水區，出席北海岸團結勝利大會。中央社記者葉臻攝　109年1月4日
國民黨副總統候選人張善政（前）4日到新北市淡水區，出席北海岸團結勝利大會。中央社記者葉臻攝　109年1月4日

（中央社記者葉臻新北4日電）國民黨副總統候選人張善政今天出席北海岸團結勝利大會，再提能源政策，表示要讓空氣變好、降低燃煤發電的比例，支持綠電，以核養綠。

張善政下午至淡水出席北海岸團結勝利大會，與新北市第1選舉區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區）立委候選人洪孟楷一同造勢，隨後合唱中華民國頌等歌曲，將台下氣氛拉抬到最高點。

張善政致詞時表示，今天陽光溫暖，象徵1週後的投票中華民國可以擺脫黑暗邁向光明，但中南部因為空氣污染，不一定這麼幸福，這都是因為總統蔡英文的能源政策不到位，張善政話鋒一轉表示，「今天不講壞話，只講以後我們要做的事情」，包括要讓空氣變好、降低燃煤發電的比例，支持綠電，以核養綠。

張善政也再提國民黨總統候選人韓國瑜提出的「666政策」，生第1胎補助新台幣3萬元，第2胎補助6萬元，到小學一級（6歲）以前每年補助6萬元，同時把義務教育從小學一年級降到5歲幼稚園大班，「只要你願意上小班中班，學費也全免」。

張善政表示，不只6歲以前有666政策，所有的大學生和研究生只要能申請到海外學校1年的交換學生，國家就補助全額經費出國1年做交換生，45歲以下的所有軍公教警消人員，只要申請到國外遊學1年也能全額補助，培養國際視野。

張善政也表示，未來要推動淡海新市鎮多功能發展，除了住宅之外，也有商業區、科技園區，成為台北重要的衛星城市，淡水聯外交通也要更順暢。（編輯：張銘坤）1090104

國民黨4日在新北市淡水區舉辦北海岸團結勝利大會，吸引大批民眾熱情響應，奮力揮舞國旗、表達力挺。中央社記者葉臻攝　109年1月4日
國民黨4日在新北市淡水區舉辦北海岸團結勝利大會，吸引大批民眾熱情響應，奮力揮舞國旗、表達力挺。中央社記者葉臻攝　109年1月4日
國民黨副總統候選人張善政（前左）4日到新北市淡水區出席北海岸團結勝利大會，與黨籍新北市第1選區立委候選人洪孟楷（前右）一同造勢。中央社記者葉臻攝　109年1月4日
國民黨副總統候選人張善政（前左）4日到新北市淡水區出席北海岸團結勝利大會，與黨籍新北市第1選區立委候選人洪孟楷（前右）一同造勢。中央社記者葉臻攝　109年1月4日

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