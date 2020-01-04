台南造勢為黑鷹將士默哀 韓國瑜：要尊重軍公教

國民黨總統候選人韓國瑜（中）4日至台南與前新北市長朱立倫（左）、台南立委候選人洪秀柱（右）合體，並為罹難黑鷹將士默哀。中央社記者余祥攝 109年1月4日

（中央社記者余祥台南4日電）選前黃金週末，國民黨總統候選人韓國瑜今天在台南造勢，會前先為黑鷹殉職將士默哀，韓國瑜表示，發生悲劇除了哀痛，也應共同反省，政府對軍公教應發自內心尊重，對眷屬要特別照顧。

黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴等8位將士罹難，舉國哀慟。

韓國瑜下午至台南歸仁運動公園參加與台南立委候選人聯合造勢活動，韓國瑜到場後與韓國瑜全國競選總部主委朱立倫、立委候選人洪秀柱合體，並一起在台上為罹難將士默哀、為傷者祈福。

韓國瑜說，這兩天心裡很沉重，發生悲劇除了難過、哀慟之外，大家也應共同反省、思考，希望亡者安息、生者平安。

韓國瑜說，軍人一生只有一個信念，就是保護中華民國。一輩子就是兩件事，打仗和準備打仗，為了國家、百姓往前衝，不只是軍人，看到警察、消防、海巡等這些職業，心中都特別感動，但他們的眷屬都在膽顫心驚中度過。

他說，一個國家就像是一棟建築物，能夠平地起高樓，就是仰賴建築師、工程人員一點一滴把房子蓋起來，而軍公教警消就是鋼筋骨架，若房子的鋼筋骨架不穩定，大樓看起來高大，但禁不起任何考驗。

韓國瑜質疑，但現在的政府是怎麼對待軍公教，退休了沒有利用價值，就被民進黨說是米蟲、黨國餘孽。

他說，當軍公教警消對國家信念動搖，中華民國這棟建築物就外強中乾，禁不起任何折騰和打擊，隨時會倒。因此，應該要重新省思，對軍公教應發自內心尊重，對眷屬要特別照顧，如此社會才會有堅強的骨架，讓台灣社會可以大步邁進，這是他看到沈一鳴罹難後，心中的感概。

最後，韓國瑜說，剩下7天要投票，希望鄉親做出睿智的決定。

這場造勢是黑鷹空難後，韓國瑜恢復競選活動的第一場，台下支持者情緒高昂，國旗海飄揚，主辦單位宣布現場破10萬人。

朱立倫致詞時則表示，11日就要投票，這場選舉不是為個人，而是為了整個台灣、整個中華民國。他呼籲投票日當天，要集結所有人的力量，總統支持韓國瑜，國民黨立委也要拚過半。

洪秀柱也呼籲，為了國家的未來，總統務必支持韓國瑜，「一起為台灣加油、一起為中華民國加油！」（編輯：鄭雪文）1090104