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宋楚瑜超級星期天搶攻中部 時力兵分多路拚突圍

最新更新：2020/01/04 18:06

（中央社記者劉冠廷台北4日電）選戰進入最後倒數，5日為選前最後一個星期日，親民黨總統候選人宋楚瑜將到台中、彰化，搶攻中台灣選票；時代力量不分區立委候選人王婉諭將在台北舉辦活動，積極爭取政黨票。

2020大選進入關鍵時刻，各黨皆卯足全力，在最後階段力求突圍。5日是選前的最後一個星期天，時代力量將透過南北串連的方式，為選情加溫。親民黨則是透過宋楚瑜與親民黨副總統候選人余湘兵分二路，繼續拜票行程。

宋楚瑜5日將前進台中、彰化等地，與立委候選人共同造勢，並和民眾座談，爭取支持。

親民黨因黑鷹失事取消了3日的造勢晚會，發言人張碩文表示，不會再增加造勢晚會的場次，接下來就是在選前之夜於競選總部前舉辦活動。

張碩文指出，在選前的最後一週，宋楚瑜主要以車隊掃街為主，由南到北為選情衝刺，余湘則是以市場、夜市為主；選前一天宋楚瑜則會從桃園出發，一路到新北、台北，晚間到競選總部前舉辦造勢晚會。

時代力量黨主席徐永明今天下午接受中央社訪問時指出，王婉諭（小燈泡媽媽）明天會在立法院旁舉辦「送媽媽進立法院」的活動，屆時會有神秘嘉賓前來加持，希望能擴張時代力量在女性、家庭票這一塊；至於時代力量立委黃國昌則會從南部出發，由南而北掃街造勢，主打監督牌與打弊牌。

至於在選前的最後一週，徐永明則說，下週預計在9日會舉辦一場百工百業站出來支持小燈泡媽媽的活動，希望能繼續擴張時代力量在中間選票以及過去不屬於時代力量的傳統支持者這一塊，希望各行各業能站出來支持；黃國昌則會挺進到中、北部，基本上還是會以大掃街的方式進行。（編輯：張均懋）1090104

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